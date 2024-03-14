Замуж за миллионера: женщина заявила, что первым словом ее детей будет Dior, а не мама

Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она порассуждала о детях.

Женщина, которая родилась в Великобритании и вышла замуж за дубайского миллионера, утверждает, что у нее будут строгие правила для будущих детей, а первые их слова будут Dior, а не мама или папа. Об этом популярная в соцсетях домохозяйка рассказала в одном из своих видео опубликованном в TikTok.

Суди Аль Накак из Великобритании влюбилась в своего мужа-миллионера Джамаля во время поездки в Дубай, и с тех пор ее жизнь полна блеска и гламура. Создательница контента, которая называет себя "принцессой с большим эго", обожает ходить по магазинам и часто балует своего партнера.

Она регулярно делится информацией о своем роскошном образе жизни в TikTok. Недавно она удивила своих зрителей, когда призналась, какие строгие правила она будет соблюдать, когда они с Джамалом создадут семью. В частности, она научит свою дочь как привлечь богатого мужчину.

В одном из своих откровенных видео Суди заявила, что все, у кого нет денег, не должны заводить детей.

"Я не говорю, что вы должны быть супербогаты, но в конце концов они заслуживают определенного уровня жизни. Я считаю, что в этом вопросе должен быть минимум, потому что если вы не в состоянии обеспечить себя, то как вы сможете обеспечить другого человека?" — пояснила она.

Британка регулярно делится информацией о своем роскошном образе жизни в TikTok Фото: TikTok

Суди также считает, что если вы не состоите в браке, то не должны иметь детей. Также она порассуждала о своем будущем.

"Мне совершенно все равно, отменят ли меня за это, но мои дети никогда не будут жениться с бедными. Они выйдут замуж только за тех, у кого уже есть деньги — моя беременность не пройдет даром. В конце концов, дочь нужно учить, как тратить деньги мужа или папы. Если у меня будет дочь, конечно, я научу ее вести себя как старая бабка, потому что именно так меня учили мои родители. Очевидно, я научу ее, как привлечь богатого мужчину — миллионера или, возможно, миллиардера. Если у меня родится сын, я сначала научу его заботиться о семье, а потом и о жене. Муженек научит его зарабатывать миллионы и инвестировать эти деньги. Я буду выбирать им партнеров", — сказала британка.

Женщина добавила, что ее дети будут избаловано ею и Джамалом.

"В этот момент их первыми словами должны быть Dior, а не мама и папа. Люди думают, что я не заслуживаю быть родителем, я искренне считаю, что такие люди отвратительны", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что жена миллиардера соблюдает необычные правила, которые придумал для нее муж. София Кралов делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, так как ее муж считает, что это работа для прислуги, но есть и другие требования.

Также стало известно, что мужчина подрался с невестой и гостями на свадьбе. Ронтэ Стокс оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию. Причина перепалки гостя и невесты неизвестна, но считается, что свою роль сыграл алкоголь.