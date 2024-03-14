Творилось невообразимое: что-то в океане заставило огромную белую акулу биться в конвульсиях (видео)

По словам экспертов, подобное поведение хищницы на мелководье совсем нехарактерно для этого вида.

Спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент произошел перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, недалеко от границы с Квинслендом (Новый Южный Уэльс), сообщает издание ABC.

Местная жительница Сьюзи Мартин, которая успела сфотографировать выброшенную на берег четырехметровую хищницу, сначала подумала, что это дельфин попал в какую-то беду.

"Было очевидно, что он очень страдает... Ему было совсем плохо", — вспоминает тот случай она.

На место происшествия немедленно вызвали специалистов из расположенного поблизости парка "Си Ворлд" на Золотом побережье. Тем временем серферы поспешили выбежать на берег, а вокруг собралась целая толпа заинтересованных туристов.

К сожалению, зоозащитникам не удалось спасти акуле жизнь.

"Она была в плохом состоянии после этого инцидента, и ветеринарная команда "Си Ворлд" решила применить препараты для облегчения ее страданий перед смертью", — говорится в сообщении.

К сожалению, зоозащитникам не удалось спасти акуле жизнь Фото: Cathy Border

По словам экспертов, подобное поведение акулы на мелководье совершенно нехарактерно для этого вида, что может свидетельствовать о наличии у нее внутренних заболеваний. Чтобы выяснить, так ли это, отдел рыболовства проведет вскрытие.

"С ней творилось нечто зловещее. Это какая-то болезнь или она проглотила что-то опасное", — говорит эксперт Сиобган Гулиган.

По данным службы отслеживания акул Dorsal Watch, это уже седьмой случай появления акул в районе Кингсклифа с начала года.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной примерно четыре метра. На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.

Кроме того, мы рассказывали, как 23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками.