Доктор провел 100 дней под водой в озере и заявил, что "помолодел" (фото)

Мужчины рассказал, что после 3 месяцев жизни в капсуле под водой потерял в росте, но считает, что стал моложе на 20 лет.

56-летний Доктор Джозеф Дитури из США провел 100 дней под водой в озере и утверждает, что "помолодел", находясь под водой. Он отметил, что почувствовал уменьшение боли после возвращения на сушу. Об этом пишет Daily Star.

Отставной водолаз ВМФ США доктор Джозеф Дитури, возможно, открыл ключ к тому, как омолодить себя, и по его мнению, ответ на это он нашел глубоко под водой. Прожив 100 дней в озере на глубине 30 футов (9,1 метров) в Ки-Ларго, штат Флорида, исследователь думает, что смог обратить вспять процессы старения своего организма.

56-летний доктор Дитури говорит, что ощутил уменьшение боли и стал чувствовать себя на 20 лет моложе, чем когда впервые попал в капсулу.

Анализ крови, взятый у бывшего военного после того, как он вышел на сушу, показал 50-процентное снижение маркеров воспаления в его организме и в 17 раз большее количество стволовых клеток, чем ожидалось. В беседе с WKMG News доктор Дитури сказал:

"По сути, у меня наблюдается пролиферация стволовых клеток, уменьшение боли, снижение воспаления и ингибирование токсинов. Сейчас мне 56 лет. Мой внешний биологический возраст был 44 года. Когда я вышел из воды, мой внешний возраст был 34 года. Мои теломеры удлинились. Я действительно стал моложе, когда находился под водой", — отметил американец.

Мужчина думает, что помолодел на 20 лет под водой Фото: Instagram

За время, проведенное доктором Дитури под водой, ученый потерял три четверти дюйма от своего роста.

"Я уменьшился на три четверти дюйма, у меня были серьезные проблемы, я сломал зуб, пока находился там. Наука еще не закончена, но мы работаем над этим. Есть куча вещей, которые он не может вылечить, но есть несколько хороших вариантов его использования".

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