Готовился к Страстной неделе: священник случайно закрасил в церкви 300-летние фрески (фото)

Объект культурного наследия пережил даже извержение вулкана в 1706 году, когда храм Святого Антония Падуанского сгорел почти до тла.

Священник хотел подготовить церковь к Страстной неделе, но случайно повредил уникальные 300-летние фрески, внесенные в перечень культурного наследия. Об этом пишет издание El Dia.

Гектор Лунар, настоятель церкви Святого Антония Падуанского в городке Эль-Танке на испанском острове Тенерифе, приказал строителям заштукатурить и покрасить стены храма. Святой отец не знал, что из-за его неосмотрительности будут повреждены бесценные рисунки, получившие в 2011 году статус объектов культурного наследия.

Как только об инциденте стало известно, региональное правительство Канарских островов (Испания) немедленно начало расследование, а местная община выразила свое возмущение и осудила действия священника.

Сообщается, что эти фрески даже пережили извержение вулкана в 1706 году: тогда храм сгорел почти дотла, но его отстроили в 18 веке. Чтобы уберечь фрагменты уникальных узоров, их для консервации покрыли специальным защитным слоем.

"Я просто хотел покрасить эту часть церкви, чтобы подготовиться к Страстной неделе. Никто не рассказал мне, что фрески охраняются законом", — объяснил отец Лунар.

Эти фрески даже пережили извержение вулкана в 1706 году: тогда храм сгорел почти до тла, но его отстроили в 18 веке Фото: Facebook

Он признался, что узнал об официальном статусе памятника культурного наследия только после содеянного и полностью признал свою вину.

"Если меня нужно наказать, то приму любое решение. Моей ошибкой было то, что не поинтересовался происхождением фресок в церкви Святого Антония. Искренне извиняюсь перед властями и религиозной общиной Эль-Танке. Я хотел лишь подготовить церковь к празднику. Мне очень жаль", — раскаялся священник.

Большая часть религиозной общины приняла его извинения, хотя нашлись и те прихожане, кто настаивал на замене настоятеля.

Сейчас местные реставраторы изучают состояние оштукатуренных стен, чтобы выяснить, можно ли спасти фрески.

Местные реставраторы изучают состояние оштукатуренных стен, чтобы выяснить, возможно ли спасти фрески Фото: Facebook Местные реставраторы изучают состояние оштукатуренных стен, чтобы выяснить, возможно ли спасти фрески Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о 49-летнем отце Руперте МакГарди из Великобритании, который должен был провести торжественную заупокойную мессу в римско-католической церкви London Oratory в престижном районе Лондона, однако во время церемонии неожиданно выяснилось, что гроб пуст, а присутствующие плакальщики — актеры.

Кроме того, мы рассказывали о священнике Томаше из Польши, который организовал гомосексуальную оргию в 2023 году. Святому отцу выдвинули 4 обвинения, три из них касаются преступлений, связанных с наркотиками, а четвертое — причинение тяжких телесных повреждений и неоказание помощи человеку.