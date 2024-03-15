"Худшая идея": миллиардер планирует построить точную копию "Титаника" (фото)

На корабле будет множество спасательных шлюпок и самые современные стандарты безопасности.

Австралийский миллиардер Клайв Палмер решил возобновить планы по строительству точной копии "Титаника", которая пройдет тем же маршрутом. Проект оценивается в миллиард фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Миллиардер возрождает свой интерес к идее создания корабля похожего на "Титаник". Предположительно, "Титаник II" отправится в плавание в 2027 году.

После десяти лет планирования, неудачных запусков и прочих трудностей австралийский горнодобывающий магнат Клайв Палмер снова решил возобновить свой интерес к культовому кораблю.

Издание отмечает, что "Титаник" затонул в 1912 году, в результате чего погибли 1496 человек. Однако магнат Палмер утверждает, что разобрался в недостатках исторического корабля, и его судно, "Титаник II", будет намного лучше оригинала. Миллиардер признал, что у масштабного проекта нет верфи, на которой можно было бы начать работу, но его заинтересованность в создании судна реальна.

Австралийский миллиардер Клайв Палмер решил возобновить планы по строительству точной копии "Титаника" Фото: Shutterstock

Сначала Палмер изучил местоположение верфи в Китае, а затем воссоздал маршрут из Англии в Нью-Йорк, по которому должен был пройти корабль. Путешествие и строительство, которое планировалось начать в 2016 году, откладывалось почти десять лет. Палмер обвинил в задержке пандемию COVID-19 и отверг предположения о том, что "Титаник II" — это рекламный трюк. Он заверял общественность, что у него достаточно денег, чтобы построить копию "Титаника", но в 10 раз больше. На корабле будет множество спасательных шлюпок и самые современные стандарты безопасности.

"Теперь у меня больше денег. Так что я могу воссоздать "Титаник". Я так и сделаю. Это гораздо веселее, чем сидеть дома и считать деньги. Все, что нужно для счастья, как я убедился на собственном опыте, — это иметь человека, который тебя любит, где спать по ночам и чтобы хватало на хорошую еду", — говорил Палмер.

"Титаник" затонул в 1912 году, в результате чего погибли 1496 человек Фото: Getty Images

Пользователи социальных сетей поспешили высмеять видение магната.

"Будет ли точная копия иметь гигантскую пробоину в корпусе?", "Не думаю, что я бы согласился на "точную" копию. Может быть, в этот раз не стоит экономить на заклепках? И определенно добавить больше спасательных шлюпок", "Это худшая идея из всех, которые когда-либо возникали", — писали они.

Магнат назначил дату строительства на начало 2025 года, а плавание корабля из Саутгемптона в Нью-Йорк, повторяющее катастрофическое путешествие первого "Титаника", должно состояться в июне 2027 года.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.