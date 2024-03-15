Мужчина выиграл $1 млн в лотерею и сделал предложение своей давней подруге

Мужчина решил купить лотерейный билет во время перерыва на работе. После этого он решил сделать то, о чем думал долгие годы.

В США житель Пенсильвании выиграл 1 миллион долларов, купив билет Mega Millions. После этого мужчина набрался смелости и решил сделать предложение своей давней подруге. Об этом пишет USA Today.

Мужчина, личность которого не разглашается, приобрел билет в Нью-Джерси через приложение Jackpocket. Во время перерыва на работе победитель Mega Millions решил купить билет. После розыгрыша 6 октября 2023 года мужчина получил электронное письмо с темой "Вы выиграли большой куш!".

Американец был очень удивлен и поделился этой новостью со своей девушкой, с которой прожил 10 лет.

"Всю субботу мы оба были в оцепенении. Я должен был поменять масло в машине и совсем забыл об этом", — рассказал победитель представителям лотереи.

У пары есть 8-месячный ребенок. Теперь победитель лотереи хочет использовать деньги, чтобы построить счастливую семью. Мужчина, который был влюблен в нее на протяжении десяти лет, сказал, что планирует сделать предложение своей девушке, когда получит денежный приз.

"Я копил деньги на кольцо для нее. Так что это произошло как нельзя вовремя. За последние 10 лет я вел учет того, что ей нравится. Думаю, мы нашли одно", — сказал американец.

Ранее Фокус сообщал, что молодой миллионер поделился секретами своего успеха. Бен Бернс рассказал, что не моргнул и глазом когда заработал свой первый миллион. Молодой бизнесмен поделился своей историей успеха и отметил, что большие деньги не изменили образ его жизни.

Также стало известно, что женщина выиграла почти $43 млн в казино, но вместо денег получила стейк на ужин. Катрине Букман выпал самый крупный джекпот в игровом автомате в истории США, но денег она так и не получила.