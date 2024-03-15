Длиной с футбольное поле: компания Radia решила построить самый большой самолет в мире (фото)
WindRunner сможет выдержать в 12 раз больше нагрузки по сравнению с Boeing 747 и может официально стать самым длинным и вместительным самолетом.
Цель строительства крупнейшего в мире самолета — перевозить одни из самых крупных предметов на планете. Длина революционного WindRunner — 108 метров, это больше стадиона "Уэмбли". Об этом сообщает The Sun.
Он также сможет выдержать в 12 раз больше нагрузки по сравнению с Boeing 747. WindRunner, как ожидается, будет перевозить огромные лопасти ветряных турбин и официально станет самым длинным и вместительным самолетом в мире.
За этим амбициозным проектом стоит компания Radia, в которой работает ученый в области ракетостроения Марк Лундстрем.
Последние семь лет он потратил на разработку концепции самолета. Главная его задача — решить многие проблемы, сопряженные с перевозкой лопастей. Они приличных размеров, поэтому за один рейс самолет может транспортировать только одну.
WindRunner почти на 39 метров длиннее Боинга 747 — самого большого пассажирского самолета на планете.
Несмотря на невероятную длину самолета, его высота составляет 24 метра, а размах крыльев — около 80.
Этот грузовой лайнер сможет развить скорость до 0,6 Маха и нести максимальную полезную нагрузку — почти 73 тонны.
В планах разработчиков и другое крупное оборудование для военных операций, его также смогут использовать для нефтегазовой отрасли, что представляется прибыльной сферой.
Команда Radia ожидает, что коммерческое производство самолета начнется к концу 2027 года.
Напомним, что пилот в реактивном костюме пролетел рядом с самолетом на большой высоте.
Также сообщалось, что впервые за 7 последних лет появились кадры китайских J-16 с секретной ракетой большой дальности PL-17.