Таинственные связи с нацистами: как появился напиток Fanta

Во время правления Гитлера немецкое подразделение Coca-Cola перестало работать с главным офисом в США. Поэтому они самостоятельно создали новый напиток Fanta, который быстро стал предметом национальной гордости.

Большинство людей знают об истории создания Coca-Cola, но не многим известна таинственная история Fanta газового напитка. Его описал таблоид Mirror.

Fanta была создана американской компанией Coca-Cola прямо в сердце нацистской Германии во время Второй мировой войны. Ее создали во время расцвета Третьего Рейха и напиток был символом национальной гордости. Все смаковали Fanta — от домохозяек до высших нацистских чиновников.

Изначально Fanta должна была быть фруктовым напитком, но из-за ограниченных ресурсов во время войны это было не совсем так. Ингредиенты состояли из остатков яблочной клетчатки, пюре из прессов для сидра и сыворотки.

"Фанта была изготовлена из остатков пищи. Я не думаю, что она была очень вкусной", — писал Марк Пендерграст, автор книги "Для Бога, страны и Coca-Cola".

Coca-Cola была в Германии почти за десять лет до захвата Гитлером Австрии. Газированный напиток был создан в 1886 году доктором Джоном Ститом Пембертоном, который продавал его в местной аптеке в Атланте за пять центов за стакан. Напиток быстро стал популярным и на момент прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии уже продавалась Coca-Cola. Компания даже спонсировала Олимпийские игры в Берлине 1936 года. Многие американские компании не обращали особого внимания на плохие вещи, которые случались в нацистской Германии до нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. После этого американские компании прекратили сотрудничество, потому что США вступили в войну.

Германия взяла под контроль офис Coca-Cola и он больше не имел связей с главным офисом в Атланте. Местные решили добавить новый ароматизатор, который будет продаваться только внутри страны. Они использовали остатки от кусочков фруктов, яблочные продукты, свекольный сахар и сыворотку, которая является жидкостью, оставшейся после приготовления сыра.

Название Fanta происходит от немецкого слова "Phantasie". Fanta помогла выжить Coca-Cola во время войны, потому что других вариантов не было. К 1943 году продажи выросли почти до 3 млн единиц. Многие считают, что глава немецкого офиса Макс Кейт сотрудничал с нацистами, но Пендерграст считает его больше бизнесменом, чем идеологом нацизма.

"Вы не могли вести бизнес в нацистской Германии, если не сотрудничали с ними", — объясняет Пендерграст. "Без сомнения, он был коллаборационистом с нацистами. [Но] он не был членом нацистской партии. Его верность была отдана Coca-Cola, а не Гитлеру".

После того, как нацисты проиграли войну, американские солдаты прибыли в Германию и увидели, что Кейт все еще производит Fanta на поврежденной фабрике. Fanta прекратили выпускать к концу того 1945 года. Вернувшись в Атланту, американцы назвали Макса Кейта героем за то, что он поддерживал Coca-Cola в Германии. Гаррисон Джонс, вице-президент компании по продажам, сказал, что Кейт был "замечательным человеком" для работы в трудные времена, и назначил его главным в Coca-Cola Europe.

Затем в апреле 1955 года Fanta вернулись на полки со вкусом апельсина, но продажи стартовали в Италии, а с 1958 года в США.

"Я не думаю, что кто-то в Coca-Cola переживал, что Fanta имеет корни внутри нацистской Германии. Я думаю, что они надеялись, что никто не обратит на это внимания", — заключает Пендерграст.

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