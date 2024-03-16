Соседи не знали о нем: в Англии сказочный дом 40 лет был спрятан за "джунглями"

В загадочном поместье с дикой природой многие годы проживал всемирно известный пчеловод Дэвид Кемп, однако здание не было видно с проезжей части. Местные жители только после продажи узнали, что дом не просто существовал, но и не пустовал.

Долгие годы один из домов в Великобритании прятался за густыми "джунглями" и некоторые соседи даже не знали про его существование. Теперь все изменилось. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Отмечается, что не менее 40 лет "сказочный дом" был погребен под дикой природой. Недвижимость с тремя спальнями и задним садом была невидимой для всех тех, кто шел по одной из дорог в районе Гелдинг в английском Ноттингемшире, однако теперь здание внезапно "вынырнуло из дремоты".

В Англии существует сказочный дом с дикой территорией, который не замечали соседи Фото: Daily Mail

Загадочный дом в Англии: кто там жил

Многие годы ходили слухи, что дом заброшен, однако там жил всемирно известный пчеловод Дэвид Кемп. Он поселился там в 1974 году и не переезжал практически до своей смерти в феврале 2022 года. Мужчина превратил поместье в райский уголок для дикой природы. На публике он также появлялся время от времени, выбирая в качестве образа безупречные костюмы с бабочкой. Дэвид Кемп даже записывал радиосериал о пчелах для ВВС.

В Англии существует сказочный дом с дикой территорией, который не замечали соседи Фото: Daily Mail

Для прохожих "сказочного дома" в этом месте будто никогда и не было. 57-летняя Шерил Вуд регулярно выгуливает в этом районе своих собак и недавно она остановилась на время, чтобы сделать снимок.

"Я хожу по этой дороге уже 47 лет и не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь видела этот дом. Здесь были только деревья и заросли", — рассказывает она.

Соседкой Дэвида Кемпа являлась 71-летняя Линда Гловер. Она знала про поместье, ведь прожила рядом с ним 22 года и сейчас скучает по своему уникальному соседу. Пчеловод попросту отдал свой дом дикой природе, как рассказывает женщина.

В Англии существует сказочный дом с дикой территорией, который не замечали соседи Фото: Daily Mail В Англии существует сказочный дом с дикой территорией, который не замечали соседи Фото: Daily Mail

"Мы установили камеру в нашем саду, чтобы снимать все это. Это было невероятно: лисы, выводившие своих детенышей в его разрушенном сарае, олени, барсуки и сова, которая жила на старом дубе и кричала каждый вечер. Наша собака Уиллоу, помесь Джека Рассела, иногда проникала через забор и общалась с лисами. Он был милым человеком и всегда очень хорошо одет в костюм. Очень жаль видеть, как все это уходит. Дэвид был бы расстроен, но это неизбежно", — говорит Линда Гловер.

Конец эпохи: что происходит с домом сейчас

После смерти Дэвида Кемпа, дом был продан на аукционе за 455 тысяч фунтов стерлингов. Теперь никто не знает, что будет с этой территорией дальше, ведь за последние 2 месяца там были спилены десятки деревьев и здание даже видно с дороги, хотя раньше этого не было.

В Англии существует сказочный дом с дикой территорией, который не замечали соседи Фото: Daily Mail

Есть информация, что дом собираются сносить и построить на этом месте что-то новое. Также были слухи, что на территории поставят несколько бунгало, но соседей это не устраивает. Они говорят, что находятся в зеленой зоне.

55 летний инженер-программист Джефф Лофтс говорит, что не хочет видеть на этой территории много домов. Всегда было приятно знать, что дикая природа так близко, поэтому жители хотят, чтобы так оставалось и дальше.

А вот 36-летний коммерческий директор Крейг Хокинг наоборот считает, что развитие района хорошо скажется на его ценности, особенно если там построят несколько новых домов.

В то же время он поделился воспоминаниями про дом и бывшего хозяина. Мужчину удивляло, как можно было жить на этой территории, ведь она была покрыта плющом с ног до головы. Про самого Дэвида Кемпа он заявил, что тот был уникален и всегда выходил в свет очень нарядным.

Напомним, 15 марта сообщалось, что на продажу выставили сразу целую улицу, где дома выглядят как декорации к фильмам середины прошлого века. Симпатичная улочка с тремя жилыми зданиями и отдельным гаражом уйдет с молотка за 575 000 фунтов стерлингов. Сотрудники аукционного дома Западного Йоркшира называют подобный шанс золотой возможностью для инвесторов.