40 лет пылились на чердаке: найдены ракушки из последнего рейса капитана Кука

Важная коллекция чрезвычайно редких экземпляров десятилетиями считалась утерянной навсегда, а затем ее нашли во время расчистки дома.

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Коллекция морских раковин международного значения, в том числе и образцы из последнего путешествия капитана Кука, неожиданно была вновь открыта спустя 40 лет после того, как считалось, что она была уничтожена во время переезда университета, в котором она хранилась, пишет The Guardian.

Исследователи отмечают, что в коллекцию вошли более 200 невероятно редких экземпляров — все они теперь возвращены организации English Heritage, которая готовится выставить их в Нортумберленде. Известно, что эта невероятно ценная коллекция ракушек была собрана малоизвестной в мире женщиной — Бриджит Аткинсон.

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По словам куратора коллекций English Heritage на северо-востоке Фрэнсис Макинтош, Атинсон не была герцогиней и представительницей высшего общества Лондона, она также не попала в учебники по истории, но была феноменальной женщиной. Бриджит Аткинсон выросла в богатой семье, но редко покидала свою ферму в Камбрии. Ее страстью в течение всей жизни были ракушки, а потому она использовала все свои обширные связи, чтобы собрать коллекцию из 1200 экземпляров со всего мира.

Бриджит Аткинсон также интересовалась наукой и географией, а потому коллекция редких раковин передавалась из поколения в поколение и в конце концов оказалась в руках внука Бриджит, Джона Клейтона, чьи коллекции составляют основу музея на территории Английского наследия.

В 1930-х годах коллекция Аткинсон попала в то место, где сегодня находится Университет Ньюкасла, однако в 80-е годы во время офисного переезда коллекция была утрачена — считалось, что ее выбросили, а потому ученые и не надеялись отыскать раковины. Но все обернулось иначе.

Спустя почти 40 лет коллекция ракушек неожиданно была найдена во время расчистки дома. Оказалось, что во время переезда, лектор и морской зоолог Джон Бьюкенен, проходивший мимо, заметил выброшенную коллекцию и отнес ее домой. Члены семьи Бьюкена обнаружили коллекцию и передали ее English Heritage.

Исследователи смогли идентифицировать и каталогизировать коллекцию, куда вошли редки образцы, отправленные Аткинсон Джорджем Диксоном, оружейником во время третьего кругосветного путешествия Кука, во время которого он умер.

По словам Тома Уайта, главного куратора отдела беспозвоночных, не являющихся насекомыми, в Музее естественной истории, который помогает проекту, в коллекции Аткинсон содержится множество редких видов со всего мира. Эти экземпляры пользовались бы огромным спросом в Британии 18-го века, во времена золотого века коллекционирования раковин, когда отдельные экземпляры можно было продать за огромные деньги.

Ранее Фокус писал о том, что у побережья Род-Айленда найден знаменитый корабль капитана Кука.