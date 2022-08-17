Ученые предупреждают, что корабль капитана Кука вскоре съедят океанские термиты

Большая часть корабля была уничтожена за последние два с лишним столетия. Если его так и оставить, корабельные черви продолжат разъедать его.

В ходе своего недавнего исследования, ученые выяснили что недавно идентифицированные останки "Индевор" — знаменитого научно-исследовательского корабля Королевского военно-морского флота Великобритании, на котором капитан Джеймс Кук совершил свое первое путешествие в Австралию и Новую Зеландию с 1768 по 1771 год, поедаются океанскими термитами, пишет Artnews.

Ученый Рубен Шипвей из Плимутского университета лично стал свидетелем с агрессивных видов, уничтожающих судно. Ныряя к остаткам корабля, он увидел, как изъеденная древесина приобретает вид пчелиных сот. Корабельные черви — это червеобразные моллюски, которых иногда называют океанскими термитами.

[ + – ] Корабельные черви — это червеобразные моллюски, которых иногда называют океанскими термитами

"То, что я увидел — настоящий ужас. Один из самых важных затонувших кораблей в истории человечества разрушается прямо у нас на глазах. Более того, это судно, соединяет Великобританию с Австралией и Америкой, потому что оно также сыграло очень важную роль в Войне за независимость Америки. Это наше общее культурное наследие", — подчеркнул Шипвей.

После завершения путешествия Кука в 1771 году британский флот продал "Индевор" частному владельцу. Позже британцы взяли его в аренду, переименовали в Lord Sandwich 2 и использовали в качестве тюремного судна на протяжении Войны за независимость США.

[ + – ] В лаборатории Гарвардского университета Шипвей проанализировал образец древесины

Во время блокады залива Наррагансетт, штат Род-Айленд, в 1778 году британцы потопили его вместе с 12 другими кораблями, пытаясь предотвратить вход французских войск в гавань. На протяжении веков точное местонахождение судна оставалось загадкой. Однако 3 мая 2016 года ученые нашли корабль на дне океана у берегов Ньюпорт-Харбора.

В лаборатории Гарвардского университета Шипвей проанализировал образец древесины, который он собрал во время своего погружения, и подтвердил, что древесина была заражена корабельными червями.

[ + – ] Удаление останков из воды обойдется дорого и может нанести вред историческому артефакту

Сохранить то, что осталось, — большая проблема. Удаление останков из воды обойдется дорого и может нанести вред историческому артефакту. Какими бы разрушительными они ни были, корабельные черви являются важной частью экосистемы, поэтому их истребление не вариант. По мнению специалистов, лучшим способом было бы погрузить уцелевший корпус в осадок, чтобы корабельные черви не могли получить к нему доступ.

"Большая часть корабля была уничтожена за последние два с лишним столетия. Если его так и оставить, корабельные черви продолжат разъедать его структуру, и у нас может почти ничего не остаться", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее в Германии на дне реки обнаружили затонувший корабль. Возраст судна составляет 375 лет, а все, что от него осталось — несколько деревянных балок, покрытых мидиями и груз извести.