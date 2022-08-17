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Технології та наука

Вчені попереджають, що корабель капітана Кука незабаром з'їдять океанські терміти

корабель "Індевор", малюнок, фото

Більша частина корабля була знищена за останні два з лишком століття. Якщо його так і залишити, корабельні черв'яки продовжать його роз'їдати.

У процесі свого недавнього дослідження, вчені з'ясували що нещодавно ідентифіковані останки "Індевор" — знаменитого науково-дослідного корабля Королівського військово-морського флоту Великобританії, на якому капітан Джеймс Кук здійснив свою першу подорож до Австралії та Нової Зеландії з 1768 по 171, поїдаються океанськими термітами, пише Artnews.

Вчений Рубен Шипвей з університету Плімут особисто став свідком з агресивних видів, що знищують судно. Пірнаючи до решток корабля, він побачив, як з'їдена деревина набуває вигляду бджолиних сот. Корабельні черв'яки — це червоподібні молюски, яких іноді називають океанськими термітами.

деревина корабля, хробаки, фото
Корабельні черви — це червоподібні молюски, яких іноді називають океанськими термітами.

"Те, що я побачив — справжній жах. Один із найважливіших затонулих кораблів в історії людства руйнується прямо в нас на очах. До того ж, це судно, що з'єднує Великобританію з Австралією та Америкою, тому що воно також відіграло дуже важливу роль у Війні за незалежність Америки. Це наша спільна культурна спадщина", — наголосив Шипвей.

Після завершення подорожі Кука в 1771 британський флот продав "Індевор" приватному власнику. Пізніше британці взяли його в оренду, перейменували в Lord Sandwich 2 і використовували як тюремне судно протягом Війни за незалежність США.

вчений, лабораторія, фото
У лабораторії Гарвардського університету Шипвей проаналізував зразок деревини

Під час блокади затоки Наррагансетт, штат Род-Айленд, у 1778 році британці потопили його разом з 12 іншими кораблями, намагаючись запобігти входу французьких військ у гавань. Упродовж століть точне місцезнаходження судна залишалося загадкою. Однак 3 травня 2016 року вчені знайшли корабель на дні океану біля берегів Ньюпорт-Харбора.

У лабораторії Гарвардського університету Шипвей проаналізував зразок деревини, який він зібрав під час свого занурення, та підтвердив, що деревина була заражена корабельними хробаками.

дайвер, деревина, фото
Видалення останків із води обійдеться дорого і може завдати шкоди історичному артефакту

Зберегти те, що залишилося, — велика проблема. Видалення останків із води обійдеться дорого і може завдати шкоди історичному артефакту. Якими б руйнівними вони не були, корабельні черв'яки є важливою частиною екосистеми, тому їхнє винищення не варіант. На думку фахівців, найкращим способом було б занурити вцілілий корпус в осад, щоб корабельні черв'яки не могли отримати доступ до нього.

"Більша частина корабля була знищена за останні два з лишком століття. Якщо його так і залишити, корабельні черв'яки продовжать роз'їдати його структуру, і у нас може майже нічого не залишитися", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині на дні річки виявили затонулий корабель. Вік судна становить 375 років, а все, що від нього залишилося — кілька дерев'яних балок, покритих мідіями та вантаж вапна.