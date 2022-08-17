Вчені попереджають, що корабель капітана Кука незабаром з'їдять океанські терміти

Більша частина корабля була знищена за останні два з лишком століття. Якщо його так і залишити, корабельні черв'яки продовжать його роз'їдати.

У процесі свого недавнього дослідження, вчені з'ясували що нещодавно ідентифіковані останки "Індевор" — знаменитого науково-дослідного корабля Королівського військово-морського флоту Великобританії, на якому капітан Джеймс Кук здійснив свою першу подорож до Австралії та Нової Зеландії з 1768 по 171, поїдаються океанськими термітами, пише Artnews.

Вчений Рубен Шипвей з університету Плімут особисто став свідком з агресивних видів, що знищують судно. Пірнаючи до решток корабля, він побачив, як з'їдена деревина набуває вигляду бджолиних сот. Корабельні черв'яки — це червоподібні молюски, яких іноді називають океанськими термітами.

[ + – ] Корабельні черви — це червоподібні молюски, яких іноді називають океанськими термітами.

"Те, що я побачив — справжній жах. Один із найважливіших затонулих кораблів в історії людства руйнується прямо в нас на очах. До того ж, це судно, що з'єднує Великобританію з Австралією та Америкою, тому що воно також відіграло дуже важливу роль у Війні за незалежність Америки. Це наша спільна культурна спадщина", — наголосив Шипвей.

Після завершення подорожі Кука в 1771 британський флот продав "Індевор" приватному власнику. Пізніше британці взяли його в оренду, перейменували в Lord Sandwich 2 і використовували як тюремне судно протягом Війни за незалежність США.

[ + – ] У лабораторії Гарвардського університету Шипвей проаналізував зразок деревини

Під час блокади затоки Наррагансетт, штат Род-Айленд, у 1778 році британці потопили його разом з 12 іншими кораблями, намагаючись запобігти входу французьких військ у гавань. Упродовж століть точне місцезнаходження судна залишалося загадкою. Однак 3 травня 2016 року вчені знайшли корабель на дні океану біля берегів Ньюпорт-Харбора.

У лабораторії Гарвардського університету Шипвей проаналізував зразок деревини, який він зібрав під час свого занурення, та підтвердив, що деревина була заражена корабельними хробаками.

[ + – ] Видалення останків із води обійдеться дорого і може завдати шкоди історичному артефакту

Зберегти те, що залишилося, — велика проблема. Видалення останків із води обійдеться дорого і може завдати шкоди історичному артефакту. Якими б руйнівними вони не були, корабельні черв'яки є важливою частиною екосистеми, тому їхнє винищення не варіант. На думку фахівців, найкращим способом було б занурити вцілілий корпус в осад, щоб корабельні черв'яки не могли отримати доступ до нього.

"Більша частина корабля була знищена за останні два з лишком століття. Якщо його так і залишити, корабельні черв'яки продовжать роз'їдати його структуру, і у нас може майже нічого не залишитися", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині на дні річки виявили затонулий корабель. Вік судна становить 375 років, а все, що від нього залишилося — кілька дерев'яних балок, покритих мідіями та вантаж вапна.