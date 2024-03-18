Аренда стремительно вырастет: жители дома нашли на фасаде новый шедевр Бэнкси (фото)

Горожане рассказывают, что увидели новый артобъект, когда проснулись утром.

На стене жилого комплекса возле парка Финсбери на севере Лондона (Великобритания) появился мурал, который эксперты считают новым творением таинственного уличного художника Бэнкси. Об этом пишет издание ВВС.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях можно увидеть обрезанное дерево на фоне обшарпанной стены дома с большим зеленым пятном, напоминающим листья и кроны, а рядом стоит девушка с распылителем.

Местные жители рассказывают, что увидели новый артобъект, когда проснулись утром.

"Бэнкси приехал ночью, и теперь моя арендная плата взлетит до небес", — в шутку прокомментировал 26-летний Джеймс Робак, который живет в этом доме.

Хотя авторство работы пока официально не подтверждено, эксперт по творчеству Бэнкси Джеймс Пик уверен, что рисунок на фасаде создал именно он.

"Послание понятно. Природа борется, и мы должны помочь ей возродиться. Бэнкси славится своим талантом создавать удивительные работы с минимальными усилиями, чтобы что-то простое выглядело по-настоящему круто", — пояснил он.

По словам специалиста, ярко-зеленый цвет, использованный в мурале, является отсылкой как ко Дню святого Патрика, так и к цвету дорожных знаков.

"Бэнкси, видимо, проезжал мимо и увидел, как жалко выглядит это дерево. Поэтому в День святого Патрика взял зеленую краску оттенка уличных знаков Ислингтона и дорисовал листья на стене позади", — предположил эксперт.

Члены городского совета также заметили новый артобъект во время проведения агитации в этом районе.

"Безусловно, это самое интересное событие, произошедшее сегодня. Оно вызвало большой интерес у местных жителей", — рассказала советник Флора Уильямсон.

Кстати, Бэнкси регулярно публикует свои работы в Instagram, но с декабря прошлого года новых фото не появлялось.

Бэнкси — анонимный художник из Великобритании. Его настоящее имя и подробности биографии точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии — это Джейми Гьюлетт, художник комиксов и основатель группы Gorillaz.

Напомним, ранее Фокус писал, какое послание украинцам зашифровал Бэнкси в граффити в Киеве и Бородянке.