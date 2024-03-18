Проучил напоследок. Богач с огромным наследством оставил внучкам всего по 63 доллара

Узнав о таком решении деда, сестры подали иск в суд, требуя треть наследства. Они утверждали, что пенсионер был не в себе, когда писал завещание.

Высокий суд Лондона признал законным решение 88-летнего Фредерика Уорда оставить большую часть своего имущества, которое оценивается в $630 тысяч, двум детям и лишить наследства пятерых внучек. Об этом пишет издание Metro.

В 2018 году Уорд составил завещание, согласно которому его квартира стоимостью около $573 тысяч и другие активы переходят сыну Терри Уорду и дочери Сьюзен Уилтшир. В то же время пятеро внучек от его покойного сына Фреда-младшего — Кэрол, Анжела, Аманда, Кристин и Джанет — получили лишь символические 63 доллара наличными.

Узнав о таком решении деда, сестры подали иск в суд, требуя треть наследства. Они утверждали, что пенсионер был не в себе, когда составлял завещание, и на него якобы давили Терри и Сьюзен.

Впрочем, судья Джеймс Брайтвелл отклонил эти аргументы, признав завещание вполне рациональным.

"Кто-то считает, что в том случае, если ребенок наследодателя умер раньше него, то он должен оставить равную долю своего имущества его потомкам, но это не так", — сказал судья на заседании.

По его словам, господин Уорд был глубоко разочарован равнодушием внучек после того, как его несколько раз госпитализировали в 2018 году. Родственницы ограничились лишь нечастыми и короткими визитами, зато Терри и Сьюзен оставались с ним в близких отношениях до конца.

Уорд был глубоко разочарован равнодушием внучек после того, как его несколько раз госпитализировали в 2018 году Фото: Champion News

Брайтвелл отметил, что завещание нельзя проигнорировать, даже если наследодатель обделил своих потомков, и закрыл дело о распределении наследства.

"Вероятнее всего, учитывая обстоятельства, которые изменились после смерти Фреда-младшего, и ограниченность контактов с истцами после этого, Фредерик в них разочаровался", — добавил судья.

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