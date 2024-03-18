Некоторые из российских избирателей согласились угоститься угощением организатора "акции". Отметим, что едят граждане РФ с лопат не впервые, "традиция" происходит еще с празднования Масленицы в Ставрополе в 2015-м.

На выходе из избирательного участка в Нидерландах россиян, пришедших проголосовать за нового президента Российской Федерации, угощали блинами из лопаты. Об этом организатор "акции" рассказал в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

На обнародованных в соцсети видео видно, как мужчина с лопатой и блинами на ней стоит у ворот избирательного участка.

"Спасибо, что проголосовали! Может, блинчик из лопаты?", — обращается от к россиянам.

Впоследствии из пункта голосования вышли российские супруги. Женщина после предложения взять блин, согласилась и угостилась, однако ее муж отказался.

Блинчики с лопастями на праздновании Масленицы в российском Ставрополе

Напомним, как сообщало медиа "Медуза" еще 19 марта 2015 года, российские интернет-пользователи обратили внимание на фоторепортаж издания "Юга.ру", опубликованный 23 февраля. На фотографиях зафиксировали празднование Масленицы в Ставрополе.

Там русские повара готовили гигантский блин, затем накладывали его куски в лопаты и раздавали посетителям праздники.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз похитил выборы, однако сделать тоже самое из Украины у него не получится.

Отметим, еще 17 марта российские СМИ сообщили, что глава России Владимир Путин после проработки 24,4% протоколов набирает 87,97% голосов на выборах нового президента. В частности, в Москве за Путина голос отдали 89,1% избирателей. Высокие показатели у главы РФ и на временно оккупированных территориях Украины на востоке (до 95%), в Херсонской области (88,12%).