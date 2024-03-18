В городе, где первый взнос на квартиру составлял $6, жилье теперь продается за 382 тысячи (фото)

По словам риелторов, уникальная атмосфера этого района продолжает привлекать как местных, так и иностранных покупателей.

Легендарные колонии Стокбридж, построенные в 1860-х годах как рабочее жилье в сердце шотландской столицы, стали очень популярны на рынке недвижимости. Цены на жилье здесь постоянно растут, каждый год привлекая новых жителей, пишет издание Mirror.

11 колоний основала Эдинбургская строительная компания (ECBC) для размещения рабочих во время промышленной революции. Предполагалось, что около 7000 человек смогут приобрести квартиры для своих семей в этом колоритном районе. Цены были более чем доступны — от $127 с первым взносом всего $6, а остальную сумму нужно было выплатить в течение 20 лет.

Стокбридж быстро стал очень известен благодаря здешним плотникам, художникам и торговцам. К тому же, в его окрестностях регулярно проводились общественные мероприятия и ярмарки. Поэтому неудивительно, что сегодня стоимость одно- и двухкомнатного жилья здесь достигает $382 тысяч.

"Это еще одна причина, почему мы выбрали колонии Стокбридж – очень интересно жить в месте с такой большой историей. Это заставляет задуматься над тем, кто здесь был до нас", – делится впечатлениями 39-летняя американка Джесси Деопп, которая с семьей переехала сюда в прошлом году.

39-летняя американка Джесси Деопп со своей семьей Фото: SWNS

72-летний пенсионер Билл Браунли, купивший квартиру в колониях почти 30 лет назад за $107 тысяч, подтверждает, что район сохранил традиции рабочей общины, несмотря на наплыв новых состоятельных жителей.

"В течение года здесь происходит много событий, которые поддерживают наш дух. На Рождество устраиваем вертеп, в мае — дворовую распродажу. Также есть творческие колонии, где художники устраивают открытые показы своей работы", — рассказывает Билл.

72-летний пенсионер Билл Браунли Фото: SWNS

По словам риелтора Франчески Хилл, уникальная атмосфера этого района продолжает привлекать как местных, так и иностранных покупателей. Особенно популярны большие квартиры, которые семьи считают идеальным местом для воспитания детей.

Несмотря на то, что жизнь в Стокбридже теперь стала доступна только для обеспеченных людей, местные традиции, заложенные основателями-ремесленниками, все еще живы и помогают сохранить самобытность этого исторического уголка Эдинбурга.

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