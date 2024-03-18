"Это жутко": женщина заметила послание Судного дня во время ремонта старинного дома (фото)

Создательница контента призналась, что была сбита с толку сообщением под обоями и пыталась выяснить его значение. Пользователи соцсетей не на шутку напугались увидев кадры, которыми поделилась девушка.

Комедиантка Лубобанг занималась ремонтом своего 150-летнего дома, когда обнаружила жуткое послание Судного дня, в котором упоминался ее день рождения. Она поделилась жуткой находкой в социальных сетях, а недавно о ее истории вспомнил британский таблоид The Mirror.

По словам создательницы контента, ее не так-то легко напугать историческими находками, в том числе потайными шкафами и подвалами, но она была напугана, обнаружив под обоями нечто коварное.

"10 сентября Судный день", — было написано ручкой на стене.

Неизвестно, кто оставил это послание, но его содержание особенно встревожило Лубобанг, которая отметила, что эта дата является днем ее рождения.

"Меня нелегко напугать, я не против привидений, подвалов, шкафов — чего угодно, я с этим справлюсь. Но сегодня я впервые почувствовала себя немного тревожно, и это потому, что я сдирала эти обои. Там около пяти слоев, прежде чем мы добрались до первоначальной штукатурки. Я обнаружила надпись и подумала: "Интересно, что это такое?" Я содрала еще немного и обнаружила ту самую надпись. Меня это напугало, потому что 10 сентября — мой гребаный день рождения, и теперь все это становится немного странным", — рассказывала женщина в своем видео.

Женщина была напугана, обнаружив под обоями нечто коварное Фото: TikTok На стене было написано о Судном дне Фото: TikTok

Видео было просмотрено тысячи раз, и сотни людей поделились своими мыслями в разделе комментариев.

"Омг Лу, это не совпадение! Это жутко, я бы позвала кого-нибудь, но знают ли духи, с кем они имеют дело", "Омг, это жутко", "Это предупреждение о том, что нужно вести себя хорошо?", "Ты в опасности, девушка", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года. В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.