В коляске и кислородной маске: отец в критическом состоянии приехал на свадьбу дочери (фото)

Несмотря на то, что самочувствие мужчины постоянно ухудшалось, он попросил осуществить свое последнее желание.

Персонал больницы UMC в городе Лаббоке (штат Техас, США) организовал необычную свадебную церемонию прямо в коридорах медицинского учреждения, чтобы выполнить последнее желание неизлечимо больного пациента. Мужчина мечтал увидеть, как его дочь выходит замуж. Об этой истории написало издание Lubbock Avalanche-Journal.

Мишель Авила готовилась выйти замуж за своего любимого Антонио Морено, когда ее отец попал в больницу в критическом состоянии. Несмотря на то, что самочувствие мужчины постоянно ухудшалось, он попросил осуществить последнюю просьбу — побывать на свадьбе дочери.

Чтобы это реализовать, медики и организаторы брачной церемонии за считанные часы превратили обычный коридор отделения интенсивной терапии в импровизированный зал с алтарем для венчания.

"Он сидел в коридоре и ждал ее. Когда она выглянула из-за угла, это было очень трогательно. Много слез, одновременно и горько, и сладко. Это честь для меня помогать молодоженам в подготовке к семейному празднику при таких печальных обстоятельствах", — вспоминает свадебная декораторша Джули Ходжес.

На кадрах, снятых на церемонии, можно увидеть, как невеста в белом платье подходит к отцу, наблюдающему за происходящим в инвалидном кресле и кислородной маске.

Медики и организаторы брачной церемонии за считанные часы превратили обычный коридор отделения интенсивной терапии в импровизированный зал с алтарем Фото: Michelle Avila / Facebook

"Это помогло нам сбросить камень с сердца. Мы знаем, что его последнее желание было исполнено", — написала Мишель Авила в посте в Facebook, выразив благодарность больнице и компании по организации свадеб Eventfully Yours.

Сообщается, что 13 марта, спустя несколько дней после свадьбы, мужчина все же скончался.

13 марта, через несколько дней после свадьбы, мужчина все же скончался Фото: Michelle Avila / Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о 38-летней Даниэль Финли-Эдвард из шотландского города Ренфрю, осуществившей свое заветное желание. Женщина сыграла долгожданную свадьбу со своим любимым Джоном Во. Впрочем, для пары этот радостный день был полон не только счастья, но и грусти, ведь невеста неизлечимо больна раком.

Кроме того, 24-летняя Изабелла Блаунт из Лестершира в Великобритании планирует выйти замуж в Лас-Вегасе в 2026 году, но уже составила "черный список" с требованиями к проведению парней вечеринки своего любимого Макса.