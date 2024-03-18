"Вы не поверите": заброшенная деревня имеет леденящий душу секрет (видео)

Во время археологических раскопок была обнаружена яма, которая вызвала огромный интерес из-за своего необычного расположения. То, что оказалось внутри, изменило представление о прошлом небольшого поселения.

В Великобритании насчитывается около 3 000 заброшенных средневековых деревень, но одна из них выделяется среди других, поскольку хранит "настолько страшную тайну", что многим людям будет тяжело в нее поверить. Об этом пишет Daily Star.

Уоррам-Перси в Северном Йоркшире (Англия) когда-то был оживленным центрам торговли и коммерции. Однако сейчас жуткое прошлое деревни пугает многих людей. В период расцвета там насчитывалось около 40 домов.

На первый взгляд в заброшенном месте больше нет ничего значительного, но если присмотреться то можно найти следы целого поселения. Там до сих пор можно увидеть заброшенную церковь, разрушающиеся стены и низкие кирпичные насыпи, идущие через поля, которые когда-то обозначали границу деревни.

Британцы утверждает, что Уоррам-Перси когда-то был важным религиозным местом для жителей. Более 60 лет археологи испытывают на этом месте новые и интересные методы работы, некоторые из которых были показаны в документальном фильме Смитсоновского канала "Мистическая Британия".

Во время археологических раскопок была обнаружена яма, которая вызвала огромный интерес из-за своего необычного расположения. Она была найдена на значительном расстоянии от местной церкви и кладбища, которые были типичными местами посещения для жителей деревни.

Заброшенная церковь Фото: The Yorkshireman

В "тревожной находке" содержалось более 100 человеческих костей, рассказал доктор Стюарт Ратмелл ведущему программы Клайву Андерсону. Находка свидетельствует о том, что у поселения была гораздо более жуткая история, чем считалось ранее.

Яма служила братской могилой не менее чем для десяти человек. Доктор добавил, что люди, которые оказались в земле, предположительно, имели трагический конец.

"Деревня хранит такую жуткую тайну, что вы не поверите в нее", — заключил ведущий программы.

Раскопки начались еще в 1950-х годах Фото: HullLive WS

Специалисты, работающие над раскопками старой деревни, взяли кусочки земли и костей, что помогло им узнать, как жили и чем занимались старые жители. Раскопки начались в 1950-х годах, но только в 2002 году организация Историческая Англия изучила это место, проверив скелеты из церковного двора.

К 2004 году результаты исследований были опубликованы, что позволило ученым понять, как жили и питались люди Средневековья и как они умирали.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.