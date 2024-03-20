Стал миллионером: мужчина нашел на огороде рекордный золотой самородок (фото)

Владелец уникальной находки планирует выставить ее на аукцион, а вырученные деньги разделить с владельцем земли.

Охотник за сокровищами Ричард Брок из Сомерсета нашел самый большой золотой самородок на территории Англии — "Hiro". В ближайшее время его попытаются продать на аукционе за невероятную сумму — 30 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 млн грн), пишет издание Daily Mail.

67-летний Ричард присоединился к экспедиции по поиску сокровищ на сельскохозяйственных угодьях Shropshire Hills, что в трех с половиной часах езды от его дома. Когда мужчина прибыл на место, то заметил, что его металлоискатель неисправен. Поэтому ему пришлось использовать устаревшую модель, которая едва работала.

Несмотря на все технические трудности, опытный охотник за сокровищами всего за считанные минуты обнаружил огромный золотой самородок весом 64,8 грамма, закопанный на глубине в несколько сантиметров. Знатоки говорят, что на том месте, где был найден ценный металл, раньше пролегала дорога с железнодорожными путями.

"Я приехал поздно и провел там всего несколько минут, хотя экспедиция должна была длиться целый день. Не мог поверить в свою удачу! Устройство, которое я использовал, было очень старым и работало с перебоями. Это лишний раз доказывает, что не имеет значения, какое оборудование вы используете" — поделился впечатлениями Ричард, отец четверых детей.

Владелец уникальной находки планирует выставить ее на аукцион, который начался 15 марта и продлится до 1 апреля, а вырученные деньги разделить с владельцем земли.

Ричард Брок нашел самый большой золотой самородок на территории Англии Фото: SWNS Ричард Брок нашел самый большой золотой самородок на территории Англии Фото: SWNS

Ожидается, что "Hiro" заинтересует многих коллекционеров и принесет не менее 30 тысяч фунтов (около 1,4 млн грн).

"Мы ожидаем увидеть ажиотаж вокруг лота, ведь это редкая возможность приобрести золотой самородок", — говорит аукционист Бен Джонс.

Напомним, ранее Фокус писал, что во время ремонтных работ на территории усадьбы XVI века Burghley House в Питерборо (Великобритания) строители нашли две части мраморной статуи, которая, по оценкам специалистов, датируется 1-2 веком нашей эры.

Кроме того, 30-летний фермер Флориан Шмид из австрийского городка Доберсберг сделал по-настоящему сенсационное открытие во время ремонтных работ в своем доме. Доступ к тайному подземелью был тщательно замаскирован, поэтому никто и не подозревал о его существовании на протяжении целых веков.