Древние великаны: в пещере найдены останки людей загадочной расы (фото)

Горный инженер Джон Рид наткнулся на жуткие находки в пещере Лавлок, что в американском штате Невада.

Слухи о существовании древней расы гигантов, населявших пещерные системы Невади (США), казались лишь легендами на протяжении многих лет. Однако недавние находки путешественников и археологов доказывают, что мифы о "рыжеволосых каннибалах-великанах", известных как Си-Те-Ках, могут оказаться правдой. Подробнее об этом пишет издание Daily Star.

Горный инженер Джон Рид в 1930-х годах наткнулся на жуткие находки в пещере Лавлок (Невада, США). В своих записях исследователь упоминает о скелете высотой около 2,3 м, принадлежавшем, по его словам, одному из "великанов древней расы".

Еще раньше, в 1924 году, археолог Ллевелин Лемонт Лауд во время раскопок в этой пещере обнаружил артефакты, принадлежавшие местным коренным жителям, а также человеческие останки, среди которых, как утверждается, был похоронен великан с оранжевыми волосами высотой 2,3 м.

"Они были настолько высокими, что от колен и ниже достигали роста обычного человека", — уверял археолог.

Зафиксированы и данные о еще более высоких представителях таинственной расы: в древнем фольклоре, записанном испанским конкистадором Педро Сьесой де Леоном, упоминаются люди высотой 10 футов (более 3 метров).

Артефакты из пещеры Лавлок (Невада, США) Фото: Wikimedia Commons Артефакты из пещеры Лавлок (Невада, США) Фото: Wikimedia Commons

"Эти высоченные звери приплыли по морю на плотах из тростника, похожих на большие лодки", — рассказывал он в своих трудах.

Кстати, в легендах коренных американцев людей предостерегают ни в коем случае не заходить в жилища рыжеволосых великанов, скрывающихся в глубоких пещерах. Конечно, правдивость некоторых древних преданий можно поставить под сомнение, но новые находки останков высоких людей продолжают навевать ужас на местных жителей и подогревать интерес к этой теме.

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