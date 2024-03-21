Мать не выключила камеру и пошла в душ: ее прямую трансляцию показали на похоронах (фото)

Женщина появилась на поминках десять минут спустя, не сдерживая слез. Она не знала, как это могло случиться.

Неудобная ситуация произошла во время онлайн-трансляции похоронной церемонии в одной из церквей северного Лондона (Великобритания). Женщина не смогла лично присутствовать на поминальной службе по покойному отцу троих детей, который умер от рака, и решила присоединиться к ней через Zoom. Однако случайно включила камеру в то время, когда еще принимала душ и была абсолютно голой, пишет издание Daily Mail.

Не догадываясь, что ее в режиме реального времени видят все, мать двоих детей разделась и зашла в душ перед началом церемонии. Один из присутствующих на похоронах вспоминал: "Вдруг на экране появилась женщина, которая брила интимную зону в душе".

Инцидент мгновенно завирусился в WhatsApp, а ведущие радиошоу Кайл Сэндилендс и Джеки О даже прокомментировали увиденное в своем эфире.

"Представьте себе эту бедную женщину. В ее семье кто-то умер, а она готовилась к поминальной службе через Zoom, потому что не смогла присутствовать лично. К сожалению, немного опоздала и начала трансляцию прямо в душе, когда была полностью обнаженной", — иронизирует Кайл.

По словам ведущих, скандальный случай вызвал переполох среди присутствующих в церкви.

"Она появилась на поминках десять минут спустя, не сдерживая слез", — вспоминают гости на церемонии прощания, отметив, что та женщина не имела никакого представления о том, как это могло произойти.

Скандальный случай вызвал переполох среди присутствующих в церкви Фото: Daily Mail Скандальный случай вызвал переполох среди присутствующих в церкви Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Фокус писал о садовнике Джеффе Пермаре из Миддлтауна, установившего скрытую камеру с датчиками движения, чтобы поймать хулигана, который ворует с его огорода овощи и фрукты. Просмотрев отснятые записи, мужчина не мог поверить своим глазам.

Кроме того, в США арестовали сотрудника круизной компании Royal Caribbean за то, что он якобы установил скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров, чтобы шпионить за молодыми девушками.