Замерзают ресницы: блогер показал одно из самых холодных мест в мире (фото)

Люди, живущие в "вечной зиме", рискуют получить обморожение за считанные минуты, если окажутся под воздействием стихии.

Блогер Global Kannadiga побывал в одном их самых холодных населенных пунктов на Земле, где температура может опускаться до -70°C. Об этом он рассказал в одном из своих последних роликов на YouTube.

Global Kannadiga отправился в российский город Оймякон, где средняя температура часто может достигать -50°C. Он расположен в Восточной Сибири и его часто называют самым холодным местом в мире.

По словам блогера, самая низкая температура, когда-либо зафиксированная в этом городе, составила -71,2°C в 1924 году. Люди, живущие здесь, рискуют получить обморожение за считанные минуты, если окажутся под воздействием стихии.

Во время своего визита мужчина отправился в местную школу, где для его встречали учителя и их ученики. Дети были расслаблены и счастливы, они явно рады гостю. "Добро пожаловать в школу Оймякон", — говорит одна маленькая девочка на языке Global Kannadiga.

Люди, живущие здесь, рискуют получить обморожение за считанные минуты Фото: Daily Star

Покинув школу и обняв детей, блогер решил пройтись по заснеженному городу. Он выглядит красиво, дым из труб плавно поднимаются с некоторых домов, крыши которых покрыты снегом. Пока он гулял, солнце начало садиться и его борода начала замерзать, но на этом дело не закончилось. Вскоре c его верхней губы начала свисать сосулька, а ресницы покрылись снегом.

После всего этого мужчина отправился на ловлю снежных кроликов с местным охотником, узнал много нового о санях и даже попробовал свои силы в подледной рыбалке.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.