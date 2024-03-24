Подруги отправились в 800-километровое путешествие на игрушечных машинках (видео)

Путешественницам вручили GPS-трекер, они должны включать его ежедневно перед поездкой, чтобы подтвердить, что не манипулируют данными.

Кэсси Аран и ее подруга Лорен из штата Флорида (США) отправились в необычное путешествие длиной 500 миль (804 км) по побережью Атлантического океана на игрушечных машинках. Их цель — установить новый мировой рекорд Гиннеса, пишет издание News 4 Jax.

Увлекательную экспедицию девушки начали от Friendship Fountain в Джексонвилле и планируют примерно за два месяца достичь самой южной точки США — Ки-Веста.

"В детстве мы катались на игрушечных машинках и всегда хотели попробовать установить мировой рекорд Гиннеса. Теперь подумали, что это веселый способ вспомнить наше детство. Очень любим безумные приключения, расширять границы возможного и стараемся вдохновлять других людей на этом пути", — рассказывает Лорен.

Интересно, что в Книге рекордов Гиннеса до сих пор не зафиксировано максимальное расстояние, преодоленное на игрушечной машинке, но недавно организация одобрила заявку от подруг, поэтому их совместное путешествие теперь имеет официальный статус как первая попытка установить новый мировой рекорд.

Путешественницам вручили GPS-трекер, они должны включать его ежедневно перед поездкой, чтобы подтвердить, что не манипулируют данными. Устройство отслеживает, куда они идут, с какой скоростью и когда останавливаются.

У Кэсси и Лорен более миллиона подписчиков в TikTok, YouTube и Instagram. Они регулярно делятся впечатлениями от своего необычного автопробега в социальных сетях, заодно популяризируя идею защиты окружающей среды и ответственного отношения к животным.

Кстати, Кэсси также владеет компанией по пошиву одежды "The Ear Socks", которая 10% от всех поступлений от продажи футболок, наклеек и худи перечисляет в общество "Best Friend's Animal Society", чтобы помочь закрыть все приюты до 2025 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что в американской Калифорнии состоялась необычная встреча — самый высокий мужчина в мире Султан Кёсен встретился и вживую пообщался с самой низкой женщиной Джоти Амге. Кстати, эта встреча стала уже второй для рекордсменов. Впервые они увиделись в 2018 году в Каире.

Кроме того, жительница Калифорнии попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря одному волоску на своей руке — его длина аж 18,4 сантиметра.