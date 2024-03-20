Дорогу, которую впервые за 30 лет отремонтировали, не тронули под "брошенной" машиной

Во время ремонта рабочие не смогли сдвинуть автомобиль, чтобы положить новый асфальт. Местные жители не довольны этой курьезной ситуацией.

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В одном из графств Англии впервые за почти 30 лет была отремонтирована дорога. Однако одна ее не очень большая часть осталась не тронута. Об этом пишет Dorcet Echo.

Рабочие, столкнувшись с необычной проблемой. На улице, которую они ремонтировали стоял брошенный автомобиль. Вместо того чтобы сдвинуть машину они решили положить новый асфальт вокруг нее, оставив нетронутой большую площадь вокруг и под авто.

Жители города Уэймут (графство Дорсет) утверждают, что машина не двигалась с места в течение двух лет, но власти заявляют, что она облагается налогом. Транспорт зарегистрирован на местного жителя, так что строители ничего не могут с этим поделать. Подрядчики заново положили асфальт на одной из улиц в рамках широкомасштабных работ по замене дорожного покрытия, проводимых по всему Дорсету.

Один из жителей, который не захотел называть свое имя, сказал, что новый облик "понизил уровень района".

"Это выглядит ужасно, это нелепо. Все, кто проходит мимо, комментируют это. Растения прорастают сквозь асфальт, а на дороге под машиной плесень. Я живу здесь уже 27 лет, и это первый раз, когда дорога была заново отремонтирована. Дорогу ремонтируют нечасто, и то, что она выглядит так, — настоящий позор. Возможно, машина все еще будет там, когда дорогу будут ремонтировать в следующий раз, лет через 30", — сказал он.

Часть дороги осталась не тронутой Фото: Reddit

Житель добавил, что машину не передвигали уже более двух лет, и, несмотря на попытки связаться с полицией и Советом Дорсета, ему сказали, что автомобиль по-прежнему числится на налоговом учете и принадлежит человеку в Уэймуте.

"Эта машина очень старая, регистрация датируется примерно 1962 годом. Она стоит на дороге и не двигается уже более двух лет, с июня 2021 года. Она выглядит заброшенной, но в совете так не считают, они говорят, что она облагается налогом и зарегистрирована на местного жителя. Это безумие. Никакого здравого смысла не было применено", — добавил он.

Издание отмечает, что эта дорога является одной из более чем 40 по всей округе, на которых проводится ремонт. Компания Kiely Bros выполняет работы по заказу совета, которые должны завершиться к середине марта.

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