Состояние ухудшалось: редкая двухголовая змея перенесла уникальную операцию (фото)

Животное по кличке Тигровая Лилия плохо себя чувствовало после кормления. Специалисты сделали все, чтобы помочь необычной рептилии.

В США двухголовая змея, посетившая природный центр Паудер-Вэлли при Департаменте охраны природы штата Миссури, останется здесь надолго, чтобы восстановиться после уникальной операции. Об этом пишет UPI.

Двухголовая западная крысиная змея по кличке Тигровая Лилия должна была покинуть природный центр на этой неделе, но рептилия вынуждена остаться под присмотром на более длительный срок, чтобы пройти курс лечения в связи с состоянием здоровья, обнаруженным сотрудниками, которые заметили, что змея чихает кровью после кормления.

"Это сразу же вызвало тревогу у наших специалистов, и мы быстро записали ее на прием к ветеринару из зоопарка Сент-Луиса", — говорит натуралист MDC Лорен Бейкер.

Ветеринары обнаружили, что яичники Тигровой Лилии находятся в предовуляторном стазе.

"В нормальных условиях в них растут фолликулы, затем происходит их овуляция, и они превращаются в яйцеклетки, которые впоследствии будут отложены. В случае с Тигровой Лили репродуктивный цикл начался, но фолликулы не овулировали, а продолжали расти и оставаться неподвижными. Со временем это привело к воспалению и риску инфекции", — сказал ветеринар Майкл Уоршоу.

Змея плохо себя чувствовала после кормления Фото: Missouri Department of Conservation

Двухголовая змея успешно перенесла операцию по удалению яичников и сейчас восстанавливается в природном центре. По словам официальных лиц, она останется там на время восстановления, которое, как ожидается, займет около месяца.

Издание отмечает, что Тигровая лилия была найдена семьей из округа Стоун, штат Миссури, в 2017 году. Ветеринары сказали, что змея на самом деле является сросшимися однояйцевыми близнецами, которые не смогли правильно разделиться перед вылуплением.

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