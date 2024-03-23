Больше чем людей: житель острова случайно заказал 80 ящиков с яйцами (фото)

Мужчина организовал благотворительную лотерею, чтобы избавиться от пасхальных сладостей.

На отдаленном шотландском острове Сэндей с населением всего 500 жителей сложилась курьезная ситуация из-за ошибки владельца местного магазина Sinclair General Stores Дэна Дафидда при заказе пасхальных сладостей. Об этом случае написало издание Metro.

Вместо 80 шоколадных яиц на остров прибыл грузовик с 80 ящиками, в которых помещается 720 пасхальных сладостей разных брендов.

"Хотел заказать только 80 штук, потому что цены были не слишком выгодные, а докупить можно всегда. Можете представить мое удивление, шок и стыд, когда я понял, что ошибся и заказал 80 ящиков. Это безумие, как это произошло! Представляю, как все сейчас хохочут!" — рассказывает Дафидд.

Теперь количество пасхальных шоколадных яиц на Сендее превышает численность населения: если бы все жители острова объединились, каждому досталось бы чуть меньше чем полтора яйца.

Дафидд даже организовал благотворительную лотерею, чтобы избавиться от шоколадных запасов. Все желающие могут купить лотерейный билет за 1 фунт стерлингов и попробовать выиграть 100 конфет. Вырученные средства пойдут на поддержку местной службы спасения RNLI.

"Мы — маленький остров, RNLI служит всей общине. Логично отдать деньги им, особенно по случаю 200-летия организации", — пояснил владелец магазина.

Количество пасхальных шоколадных яиц на Сендее превышает численность населения Фото: SWNS

Представители службы спасения также с юмором отнеслись к этой ситуации и поблагодарили Дэна.

"Мы очень благодарны Дэну из Sinclair General Stores в Сандее за этот невероятно щедрый жест после довольно неудачной доставки 720 шоколадных яиц", — ответили они.

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