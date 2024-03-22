Искатели Google Maps думают, что нашли таинственную "дверь" посреди Антарктиды (фото)

Пользователей соцсетей удивила необычная находка. Многие считают, что таинственный объект на карте может оказаться дверью, но во время обсуждений были названы и более дикие теории.

Пользователи Google Maps думают, что нашли таинственную дверь посреди Антарктиды. Необычным снимком поделились на популярном форуме Reddit.

На протяжении веков неизведанные бесплодные ландшафты Антарктиды служили почвой для сторонников заговоров. От теории о том, что Адольф Гитлер выжил после Второй мировой войны на базе подо льдом, до другой, приписываемой сторонникам плоской Земли, о том, что континент представляет собой стену. Обе версии были развенчаны, но в эпоху интернета и социальных сетей появляются новые безумные теории.

Недавно искатели Google Maps заметили что-то странное в Антарктиде. Многие считают, что таинственный объект на карте может оказаться дверью. На скриншоте изображена стеклянная масса прямоугольной формы, частично погребенная под слоями снега.

Пользователи поспешили предположить, для чего может быть использована эта предполагаемая дверь. Одни предположили, что это подземный вход в базовый лагерь, другие — что это хранилище для семян. Были написаны варианты и об скрытом бункере Гитлера.

Таинственный объект в снегу Фото: Reddit

Издание Metro отмечает, что согласно координатам, он находится всего в нескольких сотнях метров от японской станции "Шова". Она включает в себя более 60 отдельных зданий, в том числе жилые помещения, электростанцию, очистные сооружения, обсерваторию и здание спутниковой связи. Также здесь есть топливные баки, хранилища воды, солнечные батареи, вертолетная площадка, водозадерживающая дамба и радиопередатчик.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.