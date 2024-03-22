Все задыхаются от смеха: женщина похвасталась новыми зубами за $2 тысячи (видео)

Реакция интернет-пользователей на "гипертрофированную" улыбку инфлюенсерки была довольно неоднозначной.

Блогерша по имени Мейзи вызвала волну обсуждений, показав свои новенькие зубы стоимостью более $2 тысячи, сделанные в турецкой стоматологической клинике. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

"Это полностью изменило мой внешний вид. Они именно такие, как я хотела!" — поделилась счастливая обладательница виниров.

Однако реакция интернет-пользователей на "гипертрофированную" улыбку инфлюенсера была довольно неоднозначной. Одни считают, что Мейзи шутит, другие обвинили ее в формировании нереалистичного идеала красоты.

"В какой иллюзии вы должны жить, чтобы думать, что ваши зубы красивые?" — спросила в комментариях одна из подписчиц.

Другие также начали критиковать блогершу:

"Вы выглядите так, будто находитесь в агонии. Вы едва можете говорить!"

"Похожи на лошадиную пасть"

"Задыхаемся от смеха!"

"У кролика Багза нет ничего общего с вами"

"Вы как Триша Годдард"

"Подожди, со временем ты почувствуешь настоящую боль, и в конце концов попадешь в больницу"

Мейзи не отрицает, что новые зубы не очень удобны. По ее словам, "челюсть болела с обеих сторон" после первого приема пищи в Турции. Интересно, что сын блогерши тоже высказал свое мнение, назвав новый образ мамы очень похожим на одного персонажа из мультфильма "Dennis the Menace".

Ее ролик быстро стал популярным, собрав огромное количество просмотров, лайков и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал об американке Кэтлин Уилсон из Миннесоты, которая подала в суд на своего стоматолога и утверждает, что он исказил ее улыбку. Женщине пришлось воспользоваться услугами нескольких других дантистов, чтобы исправить "беспредел", и требует не менее 50 тысяч долларов компенсации.

Кроме того, мы рассказывали о мужчине из Турции, которому пришлось больше месяца терпеть невыносимую боль из-за уборщика, выдававшего себя за стоматолога. В одной из клиник Стамбула он удалил пациенту четыре передних зуба.