Жилой район города в Англии с зданиями без крыш напоминает разрушенную войной страну (видео)

Один из комплексов сравнили с Сирией. Блогер Дэнни показал повсюду разбросанные обломки, а некоторые здания без крыш выглядят "разбомбленными".

Холм Вуд в Брэдфорде, Западный Йоркшир (Англия), похож на разрушенную войной страну. Об этом рассказал блогер и городской исследователь Дэнни с YоuTube-канала Honest Places.

Британский жилой район сравнили с Сирией. Блогер показал повсюду разбросанные обломки, а некоторые здания без крыш выглядят "разбомбленными". Местные жители говорят, что в районе хозяйничают бандиты и есть проблемы с вадализмом и мусором.

Среди странных выброшенных на помойку предметов в "грязном" Холм Вуд в Брэдфорде были автомобильный двигатель на пешеходной дорожке, лошадиные телеги на куче кухонной техники и матрасов, а также сгоревшие автомобили и контейнеры. Парень по имени Дэнни, который ведет YouTube-канал Honest Places, даже обнаружил двух лошадей, привязанных к деревьям.

"Кто может так жить? Холм Вуд не для слабонервных", — подписал свой ролик британец.

В районе много зданий без крыш Фото: Youtube/Honest Places

При первой же вылазке в этот район создатель контента столкнулся с многочисленными кучами мусора, состоящими из бытовых предметов и отбросов.

"Только посмотрите, в каком состоянии все это находится. Здесь проезжала машина, может быть, она сгорела или что-то в этом роде. Матрас сгорел, черт возьми. Боже, кто только не делает такие вещи!" — продолжает Дэнни.

Дальше блогер наткнулся на заброшенное здание, которое, как он позже узнает, является старым домом для психически больных. Прогуливаясь по территории, заваленной мусором и следами пожаров, он отметил, что это место похоже на Сирию.

"Это похоже на постапокалиптический мир", — добавил он.

Улицы завалены целыми горами мусора Фото: Youtube/Honest Places

Одна из зрительниц, Клэр Смит, ответила, что жила в этом районе в 70-х годах.

"Я выросла там. Всегда были свои проблемы, но это просто ужасно. Так грустно! Я помню широкие открытые зеленые пространства, местные леса и прогулки. Там был дух общины. Теперь же нет ни гражданской гордости, ни взаимного уважения", — написала она.

Британское издание Daily Star, отмечает, что в результате "молниеносной борьбы" с преступностью в этом районе с января прошлого года было арестовано более 200 человек и изъято наркотиков на сумму более 2 миллионов фунтов стерлингов. Команда полицейских Южного района Брэдфорда провела более 60 обысков по адресам и обнаружила 2 739 растений каннабиса. К январю этого года также было изъято не менее 50 велосипедов и 87 автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.