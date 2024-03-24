"Я профессионал": женщина обнимает людей и зарабатывает этим на жизнь (фото)

Анико Роуз утверждает, что таким образом помогает людям справится со стрессом, одиночеством и травмами. Женщина занимается этим уже более трех лет.

42-летняя Анико Роуз из Манчестера (Англия) профессионально занимает обниманием людей и зарабатывает 70 фунтов стерлингов (чуть больше 3400 гривен) за час такой работы. Об этом пишет Daily Star.

Женщина говорит, что акт прикосновения может помочь тем, кто борется со своими психическими недугами. Она берет почасовую плату за свои успокаивающие объятия, описывая свою роль как "вознаграждение". Британка занимается этим уже более трех лет. Она утверждает, что помогает людям справится со стрессом, одиночеством и травмами.

По словам Анико, хорошие объятия способствуют выделению гормонов хорошего настроения, которые позволяют нервной системе успокоиться. Гормон счастья, о котором говорит женщина, — это окситоцин, который часто называют "наркотиком любви", поскольку он вызывает чувство любви и защиты. Анико из Манчестера также утверждает, что во время объятий вырабатываются дофамин и серотонин, которые снижают уровень стресса.

Женщина берет почасовую плату за свои успокаивающие объятия Фото: Jam Press

"Это очень полезная работа — вот почему я ею занимаюсь. Прикосновения оказывают успокаивающее действие. Будь то объятия или руки. Благодаря этому успокаивающему эффекту прикосновение может также снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, уменьшить депрессию и тревогу, а также облегчить боль", — говорит британка.

Хотя это может показаться спорной формой терапии, Анико настаивает на том, что частные сеансы объятий не носят сексуального характера. Специалисты проходят обучение для получения квалификации, и существует строгий кодекс поведения, которого должны придерживаться и клиент, и терапевт.

Британка занимает такой терапией уже более 3 лет Фото: Jam Press

Однако британка признает, что профессиональное занятие обнимашками сопряжено с некоторыми трудностями.

"Некоторые люди до сих пор не понимают, что это совершенно уникальная услуга. Однажды я дала листовку врачу общей практики, чтобы он ее повесил, но в регистратуре мне сказали, что врач общей практики, увидев плакат, усомнился в том, что это нечто большее, чем просто терапевтическая терапия прикосновениями. Перед сеансом мы изучаем кодекс поведения, проверяем, что пациент старше 18+, и говорим о практике согласия и установления границ. Мы открыто общаемся и можем сказать друг другу, если чувствуем дискомфорт", — добавила Анико, которая является сертифицированным профессиональным терапевтом по объятиям.

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