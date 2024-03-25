Бицепсы больше чем у Шварцнегера: нидерландка называет себя "Женщиной-Халком" (видео)

Джеки Коорн начинает свои тренировки со 100 отжиманий и 250 приседаний, после чего следует двухчасовая силовая работа в зале.

34-летняя любительница фитнеса из Нидерландов Джеки Коорн называет себя "Женщиной-Халком". Утверждается, что у нее бицепсы в обхвате больше, чем у Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы: 24 дюйма (61 см) против 22 (56 см). Об этом пишет Oddity Central.

Женщина всегда занималась фитнесом, но только после того, как в 2020 году ей пришлось отказаться от кикбоксинга из-за ограничений COVID-19, она поняла, что ей гораздо комфортнее с большими размерами. С тех пор Джеки выросла в весе более чем в два раза, приняв свою необычную фигуру и посвятив себя наращиванию мышц. Сейчас нидерландка чувствует себя сильнее, чем когда-либо, и, несмотря на то, что в интернете ее называют "толстой" или "слишком мужественной", она концентрируется только на позитиве и призывает других людей поступать так же.

"Я не придаю значения негативным мыслям, всегда найдутся люди, которые думают, что знают лучше или могут сделать лучше, но это мое путешествие, и я буду делать его по-своему, без негативных комментариев. Честно говоря, если люди говорят вам неприятные вещи на вашем пути, просто игнорируйте негативные комментарии", — сказала Джеки в интервью Media Drum World.

Джеки не стесняется своего тела Фото: X (Twitter) Женщина начинает свои тренировки со 100 отжиманий и 250 приседаний Фото: X (Twitter)

Коорн рассказала, что когда она занималась кикбоксингом, то всегда чувствовала себя сильной, но при этом истощенной из-за постоянных диет. Теперь же, будучи настоящей "Женщиной-Халком", она чувствует себя более комфортно, потому что ей не нужно постоянно снижать вес. Джеки просто сосредоточилась на здоровом питании, стараясь потреблять как можно больше калорий в период набора мышечной массы, и поднимает тяжести, чтобы нарастить мышцы.

Голландская "Женщина-Халк" начинает свои тренировки со 100 отжиманий и 250 приседаний, после чего следует двухчасовая силовая работа в зале, которая обычно включает в себя подъем до 150 килограммов, жим лежа до 200 килограммов, приседания с дополнительным весом в 100 килограммов и жим ногами до 450 килограммов. Издание отмечает, что это довольно впечатляющий результат даже для мужчин, которые занимаются бодибилдингом.

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