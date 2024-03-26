Дверь "Титаника", спасшая главную героиню, была продана за $718 тысяч (фото, видео)

Кусок бальзового дерева из фильма 1997 года стал одним из памятных предметов, которые продали в рамках мероприятия "Сокровища планеты Голливуд".

Знаковая дверь из знаменитого фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона стала одним из нескольких культовых голливудских реквизитов, проданных на аукционе Heritage Auctions. Торги прошли в американском городе Даллас, штат Техас. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Дверь, которая спасла главную героиню Розу в исполнении Кейт Уинсет и обрекла Джека (Леонардо Ди Каприо), была продана за 718 750 долларов. Всего аукционный дом заработал 15,68 миллиона долларов во время мероприятия, которое они назвали "Сокровища планеты Голливуд".

Знаковый кусок бальзового дерева из фильма "Титаник" 1997 года стал одним из памятных предметов, принесшим наибольшую сумму, обойдя такие культовые реквизиты, как кнут Индианы Джонса из "Храма судьбы" и топор Джека Николсона из "Сияния". Издание отмечает, что хотя на аукционе принято называть этот предмет дверью, на самом деле это часть дверной коробки над входом в зал первого класса корабля. Кроме того, шифоновое платье Кейт Уинслет, в котором она снималась в финале фильма, было продано за 125 000 долларов.

Кусок дерева продали за 718 750 долларов Фото: 20th Century Fox

Другие реквизиты, проданные на аукционе:

Хлыст Харрисона Форда из "Храма судьбы" установил рекорд, став самым дорогим реквизитом из франшизы (525 000 долларов). Также был продан набор из трех камней Санкары из фильма (100 000 долларов), а также "чаша плотника" Святого Грааля из "Последнего крестового похода" (87 500 долларов);

Красно-розовый шар для боулинга Билла Мюррея из фильма "Кингпин" (350 000 долларов);

Топор Николсона из фильма "Сияние" (125 000 долларов);

Черный костюм симбионта Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" (125 000 долларов);

Хитрый баллончик с кремом для бритья, который Уэйн Найт использовал для контрабанды эмбрионов динозавров в "Парке Юрского периода" (250 000 долларов).

Поклонники уже давно обсуждают, поместились бы Джек и Роуз на панели, что теоретически спасло бы Джека от замерзания в последние минуты фильма, удостоенного премии "Оскар". В прошлом году, в день 25-летия фильма, режиссер Джеймс Кэмерон проверил, смогли бы они поместиться на панели вместе с командой ученых и каскадеров.

"Джек мог бы выжить, но есть много переменных… и я думаю, что его мысли были: "Я не сделаю ни одной вещи, которая подвергнет ее опасности". И это на 100 процентов соответствует его характеру", — отметил режиссер.

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