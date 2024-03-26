Врачи ошеломлены: лыжнику удалось выжить после пребывания под лавиной в течение 23 часов

Спустя почти сутки после несчастного случая спасатели прибыли на место происшествия, ожидая найти мертвое тело, но обнаружили, что Карлуччо Сартори был в сознании и даже мог разговаривать.

54-летний итальянский лыжник Карлуччо Сартори, который в течение 23 часов выживал под лавиной, чудом научился ходить и даже снова встал на лыжи. Об этом пишет New York Post.

Спустя 14 месяцев длительной реабилитации мужчина поговорил с журналистами.

"Даже врачи не могут объяснить, как такое возможно. Я должен был умереть после первых восьми или десяти часов. Для медиков это было необъяснимо, они сказали, что у меня идеальное телосложение", — сказал Карлуччо Сартори.

Несчастный случай произошел в январе 2023 года, когда любитель лыжного спорта спускался по склону в горах Валь Бадиа в Южном Тироле, Италия. Лавина накрыла Сартори тоннами снега почти на целый день, а температура в это время опустилась до -15 градусов по Цельсию. Спустя почти сутки спасатели прибыли на место происшествия, ожидая найти мертвое тело, но обнаружили, что отец двоих детей в сознании и даже может разговаривать.

Карлуччо Сартори пробыл под завалом 23 часа Фото: Newsflash

Лавина практически уничтожила тело итальянца, но Сартори снова смог научиться ходить.

"У моей правой ноги были небольшие проблемы, но она идет на поправку. В остальном я в порядке", — говорит энтузиаст активного отдыха.

Мужчина добавил, что ему все еще трудно полностью использовать правую руку, но он рад, что она цела. Он отмечает, что для врачей было загадкой то, как он вообще выжил после длительного пребывания под снегом.

"Когда спасатели нашли меня, я был в сознании и с температурой тела 23 градуса. Это третья "тяжелая" стадия гипотермии, но при этом все работало отлично".

Температура тела мужчины опускалась до 23 градусов Фото: Newsflash

По данным Лавинной ассоциации Сьерры, большинство смертей от лавин вызвано удушьем. Шансы на выживание составляют 95 %, если жертву извлекают в течение 15 минут, но уже через 35 минут эта вероятность снижается до 37%. К счастью, Сартори говорит, что на поверхности завала образовалась воздушная камера, которая обеспечила ему "воронку" с кислородом и одновременно изолировала от внешних температур, как криогенная камера. Он также предположил, что его телосложение, возможно, помогло ему не оказаться в ледяной могиле. Однако лыжник, который признался, что ему было очень страшно, в конечном итоге объяснил свое выживание стойкостью духа и огромной волей к жизни.

"Я знал, что не должен сдаваться, не должен засыпать, иначе все было бы кончено. Я двигал единственной рукой, которую мог, с помощью микродвижений. Я пытался сопротивляться; я вырыл себе яму, чтобы дышать", — добавил он.

Итальянец признается, что в этом году он даже совершил несколько спусков на лыжах.

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