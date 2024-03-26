"Проект Голубой луч": в небе над США заметили несколько кольцеобразных НЛО (фото)

Многие люди считают, что необычные огни могут быть доказательством существование внеземной жизни. Фото, которые показали в соцсетях, вызвали много споров.

В вечернем небе над Аризоной (США) заметили несколько кольцеобразных "НЛО", которые удалось снять на камеру. Многие сторонники теорий заговоров связывают этот случай с "Проектом Голубой луч" ("Project Blue Beam"). Об этом пишет Daily Star.

Многие люди считают, что на снимках показанных в соцсетях могут быть НЛО, хотя не все в этом уверены.

Огни в небе были замечены в воскресенье, 24 марта. Снимки были опубликованы в группе UFO Sightings Footage в Facebook.

"Нужно ли говорить что-то еще, это было в Аризоне к северу от Феникса, но к югу от Флагстаффа", — писал автор сообщения.

На одном из снимков видна половина кольца света в небе. На двух других — три кольца в линию.

Фото показали в группе UFO Sightings Footage в Facebook Фото: Facebook Многих пользователей соцсетей удивили необычные снимки Фото: Facebook

Многие люди писали в разделе комментариев о своих догадках.

"Мы уверены, что это не ангелы, готовящиеся к вознесению?", "Это похоже на откровения", "Они идут. Это предупреждение", — писали пользователи Facebook.

Один человек просто написал "голубой луч", ссылаясь на дикую теорию заговора Project Blue Beam, суть которой заключается в цели создания тоталитарного мирового правительства после фальшивого вторжения инопланетян. Многие люди не поверили в подлинности фотографий.

"По-моему, похоже на фотошоп", "Извините, но это явно похоже на отражение от фотографии, сделанной через окно, отражающее освещение в помещении", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном 800-летнем доме нашли сеть скрытых туннелей. Подземные проходы простирались примерно на 50 метров и вели к пяти разным комнатам. Археологи продолжают выяснять их происхождение.

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