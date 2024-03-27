"Люди смотрели": женщина перенесла 20 операций из-за родимого пятна на лице (фото)

Даниэль Липпл с самого детства выглядела иначе из-за редкой болезни. Долгие годы девушка пыталась изменить свою внешность путем хирургических вмешательств.

28-летняя Даниэль Липпл из США, родившаяся с большим родимым пятном на лице, говорит, что многие люди осуждают ее за попытки избавиться от него. Об этом пишет Daily Star.

У девушки сосудистая мальформация. Это аномальное развитие кровеносных сосудов в нижней части лица, на шее и на внутренней стороне рта и горла. С годовалого возраста она делает лазерные операции, чтобы осветлить родимое пятно и считает, что на сегодняшний день перенесла около 20 операций.

Даниэль говорит, что родители воспитывали ее так, чтобы она никогда не считала свою "аномалию" чем-то плохим, но она решила продолжить лечение, поскольку она может вызывать кровотечения. Девушка чувствует, что это часть ее, но ее расстраивает, когда незнакомые люди говорят, что она не должна от нее избавляться.

"Многие люди говорят мне, что я не должна менять себя. Они говорят: "Ты не можешь это скрыть, такой уж ты создана" Люди смотрели на меня. Я отношусь к своему телу иначе, чем они к своему. В некоторые дни я люблю его. А иногда меня это очень расстраивает", — сказала Даниэль из Детройта.

С раннего возраста девушка делала операции Фото: SWNS Девушка рассказывает о своей истории в TikTok Фото: SWNS

Американка отметила, что ей повезло, что над ней не издевались из-за родимого пятна, но люди смотрели на нее и задавали вопросы ее родителям. Они приняли решение лечить родимое пятно Даниэль с раннего возраста и в детстве отвели ее на несколько лазерных операций. Когда ей было 13 лет, Даниэль пришлось сделать операцию на нижней губе, так как она начала расти из-за избыточного притока крови. Она прошла склеротерапию — процедуру, во время которой в губу вводится раствор, чтобы перекрыть кровоснабжение.

"Это была самая страшная операция, которую я перенесла. Она вызвала ожог третьей степени. Это было очень неприятно", — добавила она.

Затем в 15 лет Даниэль сделала две пластические операции, чтобы еще больше уменьшить размер нижней губы. Со временем Даниэль стала более уверенной в своей внешности. Пять лет назад Даниэль решила продолжить лечение лазером, так как губа может вырасти, а кровеносные сосуды — кровоточить.

Девушка рассказывает о своей истории в TikTok. По ее словам, это также помогло ей принять себя.

Ранее Фокус сообщал, что женщина обнимает людей и зарабатывает этим на жизнь. Анико Роуз утверждает, что таким образом помогает людям справится со стрессом, одиночеством и травмами. Женщина занимается этим уже более трех лет.

Также стало известно, что модница нашла в секонд-хенде неожиданные вещи стоимостью в тысячи долларов. Сидни Зора поделилась своим опытом в выборе вещей, которые продаются уже не первый раз. Девушка рассказала о дизайнерских сумках и других аксессуарах.