Мужчина заехал в круглосуточный магазин, чтобы перекусить и выиграл $1 млн в лотерею

Франклин Брейси вернулся в машину, стер защитное поле на лотерейном билете и понял, что стал миллионером.

Франклин Брейси из Северной Каролины (США) зашел в круглосуточный магазин, чтобы купить хот-дог, а вышел оттуда победителем лотереи 50X The Cash. Он выиграл 1 миллион долларов. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Линкольнтона рассказал представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что он зашел в магазин Jerry's One Stop, чтобы купить хот-дог. Там же он решил купить скретч-билет 50X The Cash стоимостью 10 долларов.

"Я стер защитный экран в машине. Первой моей мыслью было: "Не может быть". Это взорвало мой мозг", — сказал американец.

Билет Брейси принес ему приз в 1 миллион долларов. По словам мужчины, он поспешил домой, чтобы рассказать своей девушке о невероятной удаче.

"Первое, что я сделал, это попросил свою любимую присесть", — рассмеялся он.

По словам победителя, он планирует инвестировать призовые деньги.

"Я никогда раньше не выигрывал ничего больше 100 долларов", — добавил Франклин.

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