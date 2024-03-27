Агент Секретной службы утверждает, что Белый дом населен "призраками бывших президентов"

Эви Пумпурас входила в состав личной охраны президента Барака Обамы и провела не один год в знаменитом особняке.

Бывший специальный агент Секретной службы США Эви Пумпурас утверждает, что слышала странные голоса и шаги в коридорах Белого дома. Она уверена, что несколько раз наткнулась на призраков бывших президентов. Об этом пишет Daily Star.

Женщина обеспечивала безопасность во время правления Клинтона, Буша и Обамы. Американка убеждена в том, что в Белом доме обитают привидения.

Эви Пумпурас провела не один год в знаменитом особняке на Пенсильвания-авеню, 1600, охраняя его жителей от потенциальных угроз. Однако самыми страшными вещами, с которыми она столкнулась, по ее словам, были не террористы, а "страшилки". Люди, некоторые из которых служили в Белом доме десятилетиями, рассказывали ей о сверхъестественной истории здания.

"Они говорили мне, когда я работала в полуночную смену: "О да, в той стороне водятся призраки". Они говорили: "Разве вы не слышите по ночам звук ключей?", а я утвердительно отвечала. Тогда они вновь говорили, что это призрак", — рассказала американка подкастеру Майку Ритланду.

Иллюстративное фото Фото: whitehouse.gov

Считается, что в этом культовом здании обитает несколько духов, в первую очередь Авраам Линкольн. Первая леди Грейс Кулидж утверждала, что видела, как он выглядывал из окна своего кабинета.

"Говорят, Линкольн всегда возвращается, когда чувствует, что страна нуждается в помощи или находится в опасности. Говорят, он просто ходит по коридорам второго этажа, стучит в двери и стоит у окон", — добавил охотник за привидениями Джаред Броуч.

Эви пообщалась с подкастером Майком Ритландом Фото: Instagram

Однако Эви сказала, что, хотя она часто слышала "призрачные" голоса и необъяснимые шаги в Белом доме, когда работала в охране президента Обамы, она никогда никому не рассказывала о своих сверхъестественных встречах.

"Я хотела сохранить свою работу. Бывало, что мы проводили ротацию на одном из этажей. Там есть фотография Кеннеди, где он смотрит вниз — были моменты, когда вы проходили мимо, и у вас просто бежали мурашки по коже", — сказала она.

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