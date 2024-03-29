Упало на землю: житель Индии откусил ухо другу из-за танцев во время праздника

После нападения пострадавший Лалу Ядав получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Врачам не удалось пришить поврежденную часть тела обратно на место.

В Индии молодой человек поссорился с другом на вечеринке и откусил ему ухо. Об этом пишет News9Live.

Инцидент произошел в деревне Казипур, расположенной в штате Уттар-Прадеш. Однофамильцы Ринку Ядав и Лалу Ядав вместе со своими друзьями принимали участие в вечеринке, где выступал диджей. Оба молодых человека употребляли алкогольные напитки в течение праздника. Находясь уже в нетрезвом виде они решили отправиться на танцпол.

В определенный момент Ринку достал свой мобильный телефон и начал снимать видео того, как Лалу танцует. Последнему это не понравилось, и он потребовал, чтобы друг прекратил съемку и отдал ему смартфон. Между друзьями вспыхнула ссора, которая переросла в пьяную драку. Вскоре Ринку вцепился зубами в ухо Лалу и откусил кусок. По словам свидетелей, откушенная часть упала на землю, когда парней растаскивали и пытались успокоить.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу вместе с отпавшей частью уха. Врачи предоставили ему необходимую медицинскую помощь, однако не смогли пришить поврежденную часть тела обратно на место.

Семья Лалу пока не обратилась в полицию, однако планирует сделать это в скором времени.

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