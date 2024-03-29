Едва не утонули: супруги, впервые попавшие на круизный лайнер, пережили 2 шторма за 5 дней

Алиша Дауни рассказала о своем первом путешествии на "корабле мечты". Во время круиза бушевал шторм, стеклянная посуда и бутылки со спиртным летали по бару и столовой, а игровые автоматы в казино падали на пассажиров.

Супружеская пара Алиша и Нейт Дауни из США едва не утонули, когда их роскошный круизный лайнер попал в два шторма за пять дней. Для 31-летних супругов это был первый круиз. Об этом пишет New York Post.

То, что должно было стать прекрасным путешествием в Мексику за 3 294 доллара, едва не стоило влюбленным жизни.

"Мой первый круиз был… весьма впечатляющим", — написала Алиша, мама и ассистент стоматолога из Денвера, штат Колумбия, в Instagram под записью о своем путешествии на корабле Royal Caribbean.

Этот ролик стал вирусным и набрал около 28,4 миллиона просмотров и более 275 тысяч лайков. Американка показала сильные волны, бьющиеся о борт судна. Один из таких ударов привел к тому, что вода из встроенного бассейн корабля выплескивалась наружу, стеклянная посуда и бутылки со спиртным полетели с полок в баре, а игровые автоматы в казино падали на пассажиров.

Алиша и Нейт праздновали годовщину свадьбы Фото: Jam Press Отдых на круизном лайнере едва не стоил влюбленным жизни Фото: Jam Press

Алиша и Нейт отправились в пятидневное романтическое путешествие по тропическим островам Коста-Майя и Косумель из порта в Галвестоне, штат Техас (США), 22 января. В середине пути экипаж корабля объявил, что причаливать в Коста-Майе будет слишком опасно. Вместо этого судно отправилось прямо в Косумель, а затем вернулось в США. Однако по дороге домой "темная туча" помешала отдыхающим понежиться на солнышке.

"С нашего балкона было видно, что пасмурная погода усиливается, вода становится очень неспокойной. Очень быстро погода ухудшилась, пошел дождь, корабль раскачивало. Примерно в это время, как мне кажется, было сделано объявление о том, что мы попали в шторм и должны найти убежище. Вскоре в нашу комнату хлынула вода, попав под балконную дверь", — объяснила Алиша.

Супурги прятались в каюте на 8 этаже Фото: Jam Press Вода попадала в проходы бежду каютами Фото: Jam Press

Американка показала, как они прячутся в своей каюте, которая находилась на восьмом этаже лайнера. Опасаясь за свою жизнь, супруги спустилась на главную палубу и обнаружили там битое стекло и испуганных отдыхающих.

"Мы даже видели женщин в спасательных жилетах, которые поднимались по лестнице с нижних палуб… Люди были напуганы. К тому моменту в нашей комнате было около трех футов воды"., — вспоминает Алиша.

По словам Алиши, вместо возврата денег Royal Caribbean предложила ей 20% на следующий круиз.

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