"Не собираюсь здесь жить": блогер, купивший дом на Amazon, быстро пожалел об этом (видео)

Звезда TikTok по имени Джефф показал свое новое сборное жилье, в котором он не желает жить. Поначалу это казалось выгодной сделкой, но побывав внутри он заметил, что что-то не так.

23-летний блогер и создатель контента по имени Джефф купил целый дом на Amazon за 24 тысячи долларов, но, зайдя внутрь, обнаружил серьезную проблему. Об этом он рассказал в одном из видео в своем TikTok.

На Amazon можно купить практически все, а теперь можно заказать даже целый "складной" дом.

В наши дни многим людям трудно стать на ноги и попасть на социальную лестницу недвижимости, поэтому причудливое решение звезды TikTok не выглядит чем-то необычным. Парень купил полноценное жилье за 24 000 долларов, учитывая, что средний дом в Великобритании стоит около 364 тысячи долларов, это кажется совершенно выгодной сделкой. Однако побывав внутри, он обнаружил, что у этого скромного жилища есть большие проблемы.

Создатель контента Джефф купил дом на Amazon Фото: Lad Bible

Создатель контента Джефф купил дом на Amazon, но теперь не хочет в нем жить. Несмотря на то, что он полностью укомплектован бытовой техникой, с ванной комнатой и даже двумя диванами и журнальным столиком. Проблема заключается в том, что парень не может встать в полный рост находясь внутри дома.

"Мне 23 года, и я только что купил дом на Amazon. Я не собираюсь здесь жить, я вообще-то собираюсь снять квартиру на Airbnb, потому что, как я уже говорил, потолки здесь очень низкие", — сказал он в своем видео.

Затем он показал дом изнутри и он первый взгляд выглядел довольно впечатляюще, но вскоре он понял, что может задевать потолки. Звезда соцсетей объяснил, что его рост составляет 173 см, что ниже среднего роста для мужчин в Великобритании и США, поэтому он отметил, что для высоких людей это будет большой проблемой.

Парень уточнил, что дом уже принадлежит ему и он просто ждет разрешений, чтобы сдать его в аренду. Джефф также планирует сделать в нем небольшой ремонт, так как он не был фанатом предоставленной мебели.

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