В Чехии врачи перепутали пациенток и прервали беременность не той женщине

Пресс-секретарь больницы Ева Столейда Либигер рассказала о подробностях труднообъяснимого инцидента. Сотрудники временно отстранены, а пациентке должны выплатить компенсацию.

В городе Прага (Чехия) врачи университетской больницы "Буловка" (Bulovka) по ошибке провели операцию беременной пациентке и лишили ее ребенка. Об этом пишет CNN Prima NEWS.

Труднообъяснимый инцидент случился в понедельник, 25 марта. Сотрудники предположительно перепутали пациенток, в результате чего у здоровой женщины произошел выкидыш. Неприятный случай подтвердила пресс-секретарь больницы Ева Столейда Либигер.

Обе женщины были иностранками. Одна из них была беременной и явилась в больницу на плановый осмотр, в то время как вторая намеревалась пройти операцию, которая проводится при лечении заболевания матки. Такая хирургическая процедура также может быть выполнена для прерывания беременности.

"В понедельник, 25 марта, в нашей клинике гинекологии и акушерства произошло нежелательное событие. Согласно полученным на данный момент данным, в результате серьезного нарушения и несоблюдения внутренних правил со стороны соответствующих сотрудников была начата хирургическая процедура в отношении неправильно идентифицированной пациентки", — сообщила Ева Либигер.

Больница "Буловка" в городе Прага Фото: EPA-EFE

Женщина добавила, что врачи, которые совершили ошибку, временно отстранены от работы.

"Если в ходе продолжающегося внутреннего расследования будут выявлены нарушения обязательных рабочих процедур, то конкретные лица будут привлечены к персональной ответственности", — сказала пресс-секретарь.

Издание отмечает, что в Министерстве здравоохранения Чехии призвали привлечь к ответственности всех виновных в ошибке врачей. Если их халатность будет доказана, больница выплатит пострадавшей пациентке компенсацию. По факту произошедшего проводится расследование.

"Это очень прискорбное событие. Должно быть проведено внутреннее расследование, и если имело место неправомерное поведение, виновные должны быть наказаны", — сказал теневой министр здравоохранения Камал Фархан.

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