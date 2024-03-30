Семейная пара продала имущество и переехала жить на круизный лайнер

Супруги подбирают туры так, чтобы сойти с одного борта и сразу же пересесть на другой. Они уже год не готовили себе еду и не стирали постельное белье.

Пара из США продала имущество и переехала жить на круизный лайнер. За прошлый год они совершили 36 круизов по миру. Об этом сообщает издание Вreakinglatest.news.

Супруги Моника Бжоска (32 года) и Джорел Конли (36 лет) жили в Мемфисе, штат Теннесси. В 2022 году отец Моники заболел и едва не умер. Тогда пара решила, что не хочет ждать пенсию и откладывать мечту всей жизни. Они продали все имущество, сдали квартиру и отправились в круиз по Карибскому морю. По завершении тура они не стали возвращаться домой, а продолжили плавать по миру.

В прошлом году супруги совершили 36 круизов подряд на разных лайнерах и посетили десятки стран.

Благодаря скидкам, на которые они охотятся, морские путешествия обошлись молодой семье в менее чем 10 000 евро.

Моника и Джорел подбирают туры так, чтобы как только сошли с одного борта, сразу же можно было пересесть на другой. Они уже год не готовили себе еду и не стирали постельное белье. Девушка призналась, что без стресса повседневной жизни начала меньше ссориться с мужем.

По словам Моники, оставить свою старую жизнь было "освобождением".

"Раньше мне приходилось готовить уроки, готовить, убирать. Это все осталось в прошлом. Без стресса повседневной жизни мы с Джорелом редко спорим. Мы всегда говорим друг другу, нужно ли нам время наедине или вместе".

Пара работала учителями. Муж и жена рассказывают, что им очень нравится их новый образ жизни.

Напомним, что новый огромный круизный лайнер поразил мир . На судне, которое вмещает 4 300 пассажиров, будет 29 ресторанов, казино и элегантные каюты. Также на корабле есть совершенно новое место Spellbound, где люди найдут такие заведения, как салон, бар, музыкальный зал и театр.