Прозвали "плавучим городом": новый огромный круизный лайнер поразил пассажиров (фото)

На "корабле мечты" найдутся развлечения на любой вкус. Люди смогут посетить такие заведения, как салоны, бары, рестораны и даже музыкальный зал.

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В начале этого года компания Princess Cruises официально представила свой самый большой в истории круизный лайнер Sun Princess, и пассажирам есть чему порадоваться. Об этом пишет The Mirror.

На судне, которое вмещает 4 300 пассажиров, будет 29 ресторанов, казино и элегантные каюты. Также на корабле есть совершенно новое место Spellbound, где люди найдут такие заведения, как салон, бар, музыкальный зал и театр. На выбор гостей предлагается 2 150 шикарных кают, в том числе с собственными кабинками и балконами, а также доступ к очень большой открытой площадке с ограниченным входом.

Что касается развлечений, то круизная линия сделала все возможное. Речь идет о барах, лаунджах и ресторанах, бассейне на верхней палубе, разнообразных детских клубах, магазинах (более 200 брендов) и шоу, таких как "Vallora, A Pirate Quest", в котором звучит саундтрек в стиле 80-х годов, например, "Sweet Dreams" группы Eurythmics и "Eye of the Tiger" группы Survivor.

На судне есть роскошные каюта Фото: James Morgan На корабле множество аттракционов Фото: James Morgan

Новое заведение Spellbound станет домом для фокусников, иллюзионистов, таинственных артефактов и сюрпризов в тематических комнатах. Любителей острых ощущений также ждет экстремальный аттракцион Sea Breeze, на котором люди смогут парить над океаном, а также другие аттракционы, включая Infinite Horizon, позволяющий заглянуть за борт корабля через движущиеся стеклянные стены.

Новый корабль Sun Princess стал самым большим во флоте компании Princess Cruises Фото: Princess Cruises

За большую вместительность и огромное количество развлекательных заведений корабль прозвали "плавучим городом".

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.