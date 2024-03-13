Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Прозвали "плавучим городом": новый огромный круизный лайнер поразил пассажиров (фото)

Круизный лайнер Sun Princess, круиз, круизный лайнер, пассажиры, роскошные каюты, развлечения, аттракционы, обзор корабля
Фото: Princess Cruises | Корабль поразил многих пассажиров стеклянными стенами

На "корабле мечты" найдутся развлечения на любой вкус. Люди смогут посетить такие заведения, как салоны, бары, рестораны и даже музыкальный зал.

Related video

В начале этого года компания Princess Cruises официально представила свой самый большой в истории круизный лайнер Sun Princess, и пассажирам есть чему порадоваться. Об этом пишет The Mirror.

На судне, которое вмещает 4 300 пассажиров, будет 29 ресторанов, казино и элегантные каюты. Также на корабле есть совершенно новое место Spellbound, где люди найдут такие заведения, как салон, бар, музыкальный зал и театр. На выбор гостей предлагается 2 150 шикарных кают, в том числе с собственными кабинками и балконами, а также доступ к очень большой открытой площадке с ограниченным входом.

Что касается развлечений, то круизная линия сделала все возможное. Речь идет о барах, лаунджах и ресторанах, бассейне на верхней палубе, разнообразных детских клубах, магазинах (более 200 брендов) и шоу, таких как "Vallora, A Pirate Quest", в котором звучит саундтрек в стиле 80-х годов, например, "Sweet Dreams" группы Eurythmics и "Eye of the Tiger" группы Survivor.

Круизный лайнер Sun Princess, круиз, круизный лайнер, пассажиры, роскошные каюты, развлечения, аттракционы, обзор корабля Fullscreen
На судне есть роскошные каюта
Фото: James Morgan
Круизный лайнер Sun Princess, круиз, круизный лайнер, пассажиры, роскошные каюты, развлечения, аттракционы, обзор корабля Fullscreen
На корабле множество аттракционов
Фото: James Morgan

Новое заведение Spellbound станет домом для фокусников, иллюзионистов, таинственных артефактов и сюрпризов в тематических комнатах. Любителей острых ощущений также ждет экстремальный аттракцион Sea Breeze, на котором люди смогут парить над океаном, а также другие аттракционы, включая Infinite Horizon, позволяющий заглянуть за борт корабля через движущиеся стеклянные стены.

Круизный лайнер Sun Princess, круиз, круизный лайнер, пассажиры, роскошные каюты, развлечения, аттракционы, обзор корабля Fullscreen
Новый корабль Sun Princess стал самым большим во флоте компании Princess Cruises
Фото: Princess Cruises

За большую вместительность и огромное количество развлекательных заведений корабль прозвали "плавучим городом".

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.