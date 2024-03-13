Прозвали "плавучим містом": новий величезний круїзний лайнер вразив пасажирів (фото)

На "кораблі мрії" знайдуться розваги на будь-який смак. Люди зможуть відвідати такі заклади, як салони, бари, ресторани й навіть музичний зал.

Related video

На початку цього року компанія Princess Cruises офіційно представила свій найбільший в історії круїзний лайнер Sun Princess, і пасажирам є чому порадіти. Про це пише The Mirror.

На судні, яке вміщує 4 300 пасажирів, буде 29 ресторанів, казино та елегантні каюти. Також на кораблі є абсолютно нове місце Spellbound, де люди знайдуть такі заклади, як салон, бар, музичний зал і театр. На вибір гостей пропонується 2 150 шикарних кают, зокрема з власними кабінками і балконами, а також доступ до дуже великого відкритого майданчика з обмеженим входом.

Що стосується розваг, то круїзна лінія зробила все можливе. Йдеться про бари, лаунджі та ресторани, басейн на верхній палубі, різноманітні дитячі клуби, магазини (понад 200 брендів) і шоу, як-от "Vallora, A Pirate Quest", в якому звучить саундтрек у стилі 80-х років, наприклад, "Sweet Dreams" гурту Eurythmics і "Eye of the Tiger" гурту Survivor.

На судні є розкішні каюти Фото: James Morgan На кораблі безліч атракціонів Фото: James Morgan

Новий заклад Spellbound стане домом для фокусників, ілюзіоністів, таємничих артефактів і сюрпризів у тематичних кімнатах. На любителів гострих відчуттів також чекає екстремальний атракціон Sea Breeze, на якому люди зможуть ширяти над океаном, а також інші атракціони, включно з Infinite Horizon, що дає змогу зазирнути за борт корабля через скляні стіни, що рухаються.

Новий корабель Sun Princess став найбільшим у флоті компанії Princess Cruises Фото: Princess Cruises

За велику місткість і величезну кількість розважальних закладів корабель прозвали "плавучим містом".

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.