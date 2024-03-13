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Прозвали "плавучим містом": новий величезний круїзний лайнер вразив пасажирів (фото)

Круїзний лайнер Sun Princess, круїз, круїзний лайнер, пасажири, розкішні каюти, розваги, атракціони, огляд корабля
Фото: Princess Cruises | Корабель вразив багатьох пасажирів скляними стінами

На "кораблі мрії" знайдуться розваги на будь-який смак. Люди зможуть відвідати такі заклади, як салони, бари, ресторани й навіть музичний зал.

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На початку цього року компанія Princess Cruises офіційно представила свій найбільший в історії круїзний лайнер Sun Princess, і пасажирам є чому порадіти. Про це пише The Mirror.

На судні, яке вміщує 4 300 пасажирів, буде 29 ресторанів, казино та елегантні каюти. Також на кораблі є абсолютно нове місце Spellbound, де люди знайдуть такі заклади, як салон, бар, музичний зал і театр. На вибір гостей пропонується 2 150 шикарних кают, зокрема з власними кабінками і балконами, а також доступ до дуже великого відкритого майданчика з обмеженим входом.

Що стосується розваг, то круїзна лінія зробила все можливе. Йдеться про бари, лаунджі та ресторани, басейн на верхній палубі, різноманітні дитячі клуби, магазини (понад 200 брендів) і шоу, як-от "Vallora, A Pirate Quest", в якому звучить саундтрек у стилі 80-х років, наприклад, "Sweet Dreams" гурту Eurythmics і "Eye of the Tiger" гурту Survivor.

Круїзний лайнер Sun Princess, круїз, круїзний лайнер, пасажири, розкішні каюти, розваги, атракціони, огляд корабля Fullscreen
На судні є розкішні каюти
Фото: James Morgan
Круїзний лайнер Sun Princess, круїз, круїзний лайнер, пасажири, розкішні каюти, розваги, атракціони, огляд корабля Fullscreen
На кораблі безліч атракціонів
Фото: James Morgan

Новий заклад Spellbound стане домом для фокусників, ілюзіоністів, таємничих артефактів і сюрпризів у тематичних кімнатах. На любителів гострих відчуттів також чекає екстремальний атракціон Sea Breeze, на якому люди зможуть ширяти над океаном, а також інші атракціони, включно з Infinite Horizon, що дає змогу зазирнути за борт корабля через скляні стіни, що рухаються.

Круїзний лайнер Sun Princess, круїз, круїзний лайнер, пасажири, розкішні каюти, розваги, атракціони, огляд корабля Fullscreen
Новий корабель Sun Princess став найбільшим у флоті компанії Princess Cruises
Фото: Princess Cruises

За велику місткість і величезну кількість розважальних закладів корабель прозвали "плавучим містом".

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.