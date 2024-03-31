Дала самый ценный совет: детектив выиграл $6 млн и отдал половину приза официантке

Роберт Каннингем и Филлис Пензо были знакомы давно и поддерживали приятельские отношения. В один из дней мужчина предложил вместо чаевых отдать выигрыш с лотерейного билета. Номера они выбрали вместе.

Полицейский из штата Нью-Йорк (США) Роберт Каннингем в течение восьми лет был знаком с пиццерией Sal's в Йонкерсе, где Филлис Пензо обслуживала столики шесть вечеров в неделю на протяжении 24 лет. Тогда она еще не знала, что благодаря этому мужчине она 1 апреля 1984 года станет миллионершей. Об этом истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

Официантка, которой детектив, выигравший в лотерею 6 миллионов долларов, дал "самые большие в мире чаевые", подумала, что это был такой розыгрыш в день дурака. Это был обычный вечер, когда Каннингем, который собирался оплатить счет за свои макароны с соусом из моллюсков, обратился к Пензо с импульсивным предложением.

"Эй, Фил, у меня в кармане есть лотерейный билет. Почему бы нам не разделить карту?", — спросил он.

Полицейский и официантка были знакомы давно и поддерживали вполне приятельские отношения. В один из мартовских дней Роберт предложил вместо чаевых отдать выигрыш с лотерейного билета. Номера они выбрали совместно: 3 числа отметил он сам и еще 3 попросил выбрать Филлис. То, что последовало за этим, было не что иное, как удача. В День, на рассвете, Каннингем набрал номер Пензо с новостью, изменившей его жизнь.

"Я только что выиграл 6 миллионов долларов", — сказал он, пообещав ей половину состояния.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Однако Пензо, еще не оправившаяся ото сна, сначала приняла это за розыгрыш, пока уверения детективу все не удалось доказать свою правдивость. Имея 30-летний стаж работы в правоохранительных органах и скромную зарплату в 30 000 долларов, он никогда не колебался в своем намерении поделиться выигрышем.

"Я всю жизнь был простым человеком. Если я говорю, что сделаю что-то, я это делаю. Надеюсь, деньги никогда не изменят мне", — говорил он в то время.

Даже его жена Джина была солидарна с его решением.

"Я сказал ей, что у меня есть партнер, которой дал мне самый ценный совет в мире и мы делимся пополам. Вот и все. Так работает наша семья", — вспоминает он.

Эта безумная история была показана в фильме "Счастливый случай" Фото: IMDB

Победа в лотерее позволила Каннингему расширить свой дом, а Пензо планировала купить собственное жилье. Однако на фоне вновь обретенного богатства и полицейский, и официантка не питали иллюзий по поводу того, что оставят свою работу.

"Мне нравится работать. Я играю до конца. Я всегда был таким", — говорил американец.

Эта безумная история была показана в фильме "Счастливый случай", в котором снялся Николас Кейдж. В нем главный герой, полицейский, заказывает пиццу и обещает официантке половину своего выигрыша, если его лотерейный билет окажется выигрышным. Он выигрывает и выполняет свое обещание, отдавая ей 2 миллиона долларов.

Ранее Фокус сообщал, что молодой миллионер поделился секретами своего успеха. Бен Бернс рассказал, что не моргнул и глазом когда заработал свой первый миллион. Молодой бизнесмен поделился своей историей успеха и отметил, что большие деньги не изменили образ его жизни.

Также стало известно, что женщина выиграла почти $43 млн в казино, но вместо денег получила стейк на ужин. Катрине Букман выпал самый крупный джекпот в игровом автомате в истории США, но денег она так и не получила.