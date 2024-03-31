"Медики не могут объяснить": медсестра рассказала о "феномене" перед смертью

Работница хосписа объяснила, что сталкивалась с таким явлением на протяжении всей карьеры и пытается предупреждать близких пациентов. Ее коллега поделилась, что видит в этом шанс попрощаться.

Медсестра хосписа рассказала о "феномене", который происходит с людьми перед тем, как они уйдут из жизни. Деталями поделились в издании BirminghamLive.

Джули МакФадден рассказала, что на протяжении всей своей карьеры сталкивалась с "феноменом". Она работала в отделениях паллиативной и интенсивной терапии, и это вызывало у людей эмоциональную реакцию. Неожиданное явление подтверждали и те, кому удалось после смерти на короткое время вернуться к жизни. Они делились, что в это время их охватывало ощущение мира и покоя.

"Вот одно явление, которое происходит во время процесса смерти и умирания, которое медицинские работники, как и я, не могут объяснить", — подчеркнула МакФадден.

По ее словам, когда кто-то действительно болен и умирает в течение нескольких дней, пациент может внезапно стать "лучше".

"Это может проявляться по-разному, но часто они внезапно едят, внезапно начинают говорить, возможно, даже ходить", — рассказала медсестра.

Люди начинают вести себя как до болезни. В частности, они могут смеяться и шутить.

"Но потом обычно они умирают в течение нескольких дней после этого, иногда даже в ту ночь. И это случается, пожалуй, с третью часть наших пациентов хосписа, поэтому это случается довольно часто", — отметила МакФадден.

Она объяснила, что медики стараются предупредить родственников об этом "феномене" заблаговременно. Если близкие не знают об этом явлении, после неожиданной смерти они могут почувствовать опустошение.

Другая медсестра рассказала, что считает это способом природы дать больным время на то, чтобы попрощаться с семьей, насладиться последними днями или завершить свои дела.

"Да! Мой муж сел на газонокосилку и скосил для меня "Я люблю тебя" на газоне. Он умер через 3 дня", — поделилась женщина, которая стала свидетельницей этого "феномена".

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