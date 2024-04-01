Женщина не могла прийти в себя, когда узнала о происхождении странных пятен на потолке (фото)

Квартирантка говорит, что загадочные следы были сухими на ощупь и не смывались моющими средствами.

Странные коричневые пятна на потолке в съемной квартире вызвали беспокойство у пользовательницы популярного форума Reddit. Она обратилась за помощью к интернет-сообществу и долго не могла прийти в себя, узнав о наиболее вероятной версии загрязнения.

Женщина, которая решила не раскрывать своего имени, опубликовала пост с соответствующими фотографиями и попросили пользователей сети поделиться своими мыслями по этому поводу.

Она рассказала, что два темных пятна овальной формы сначала появились в углу комнаты на потолке, но позже их расположение и размеры по неизвестным причинам изменились. Загадочные следы были сухими на ощупь и не смывались моющими средствами. Соседка из верхней квартиры, в свою очередь, заявила, что у нее нет протечек и сырости на полу.

Большинство комментаторов сошлись на том, что пятна возникли из-за испражнений грызунов, просочившихся сквозь межэтажные перекрытия.

"Такие коричневые разводы, появляющиеся то в одном, то в другом месте — это типичный признак грызунов", — подтвердил один из комментаторов, который сталкивался с подобной проблемой.

Другой посоветовал квартирантке понюхать пятна — запах, как он считает, должен напоминать клетку для хомяков.

Странные коричневые пятна на потолке в съемной квартире вызвали беспокойство у пользовательницы популярного форума Reddit Фото: Reddit Странные коричневые пятна на потолке в съемной квартире вызвали беспокойство у пользовательницы популярного форума Reddit Фото: Reddit

Кстати, специалисты Британской ассоциации борьбы с вредителями предупреждают, что грызуны, в частности домашние мыши, могут распространять опасные болезни и вредят здоровью человека. Кроме того, им достаточно щели всего в 5 мм, чтобы проникнуть в жилые помещения.

Для решения проблемы ассоциация рекомендует обращаться к профессионалам, у которых есть специальная техника для уничтожения вредителей.

"Продукты для массового использования ограничены, и вполне вероятно, что вы не сможете приобрести необходимый яд", — добавили они.

По словам экспертов, если арендатор обнаружил следы грызунов сразу после заселения, то ответственность за это лежит на арендодателе.

Большинство комментаторов пришли к согласию, что пятна возникли из-за испражнений грызунов, просочившихся сквозь межэтажные перекрытия Фото: Reddit

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