Города будущего: предсказания из газет 100-летней давности частично сбылись (фото)

Среди прогнозов, которыми поделился исследователь Пол Фэйри, были близкие к реальности, но были и далекие от истины. Одним из самых смелых предположений оказалось предсказание о кино, но оно еще не сбылось.

Газеты 1924 года сделали ряд интересных предсказаний о том, какой будет жизнь через 100 лет, и некоторые из них оказались не так уж далеки от истины. Об этом пишет Daily Star.

Делать такие прогнозы было популярно в те времена, и, как ни странно, некоторые из них оказались не сильно далеки от истины. Пол Фэйри, исследователь из Университета Калгари (Канада), показал некоторые из этих старых предсказаний.

В частности, особенно точными оказались предположения о концепции городов будущего, которые отличались довольно точными. В список вещей, которые оказались близки к истине, входят: "автомобили, движущиеся на скоростных трассах через центр города", "постоянно живые тротуары" и "количество автомобилей увеличивается и размножается бесконечно".

В той же рубке утверждалось, что резкое увеличение количества машин приведет к вымиранию лошадей, которые в наши дни не встречаются на каждом углу, но уж точно не вымерли.

Делать такие прогнозы было популярно в те времена Фото: X (Twitter) Предсказание "кино принесет мир во всем мире" пока не сбылось Фото: X (Twitter)

Другие предсказания указывали на то, что в 1924 году радио было не особенно приятно слушать.

"Американцы будут смеяться над радиоприемниками", — гласило одно из предсказаний.

В числе других вещей, о которых рассказывалось в рубке, были предсказания о том, что люди будут жить до 100 лет, и хотя это, конечно, не является абсолютным правилом, в наши дни это далеко не редкость. Также было предсказание, что многоквартирные дома будут высотой в 100 этажей — и это, безусловно, правда. А вот предсказание "кино принесет мир во всем мире" пока не сбылось.

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