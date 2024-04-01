Вырвался и убежал: пса в аэропорту из-за ошибки "посадили" на другой рейс

Официальные представители авиакомпании Alaska Airlines извинились перед владельцем Муса за стрессовую ситуацию.

Пес по имени Мус, который вместе с хозяином должен был лететь рейсом авиакомпании Alaska Airlines, вызвал настоящий переполох в международном аэропорту Роли-Дарем (Северная Каролина, США). Домашний любимец не попал на борт из-за ошибки при загрузке. Об этом сообщает издание CNN.

На следующий день, когда Муса готовили к посадке на другой рейс в Сиэтл произошла еще одна оказия: он неожиданно вырвался из ошейника и убежал во время прогулки. Авиакомпания срочно начала поиски пропавшего животного.

"Собака должна была улететь нашим рейсом во вторник вечером, но из-за недосмотра в процессе загрузки не попала на борт и осталась с нашей командой в аэропорту на ночь. В среду перед посадкой на следующий рейс Муса вывели на прогулку, но когда пришло время закрывать его в переносном ящике, он вырвался и убежал", — пояснили в Alaska Airlines.

Впрочем, приключения Муса закончились счастливо. Пропавшего песика обнаружили невредимым и сытым на следующий день утром. Как выяснилось, он успел хорошо подкрепиться у одного из сотрудников аэропорта.

Официальные представители Alaska Airlines извинились перед владельцем Муса за стрессовую ситуацию и очень обрадовались, что все уладилось.

"Мы рады, что собака невредима и благополучно вернулась к своим хозяевам", — отметили в авиакомпании.

Официальные представители Alaska Airlines извинились перед владельцем Муса за стрессовую ситуацию Фото: Alaska Airlines Официальные представители Alaska Airlines извинились перед владельцем Муса за стрессовую ситуацию Фото: Alaska Airlines

Напомним, ранее Фокус писал, что 3-летний чихуахуа Бао благодаря своей хозяйке Кса Тхи Нгок Тран из Торонто (Канада) наслаждается роскошной жизнью. За последние два года собачка вместе с хозяйкой побывали в разных уголках мира — от Франции до Мексики. Они останавливаются в роскошных пятизвездочных отелях, обедают в элитных кафе и занимаются шопингом.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.